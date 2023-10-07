Gastrit nedir, belirtileri nelerdir?

GASTRİTE NE SEBEP OLUR?



Midenizdeki zayıflık sindirim suyunun mide çeperine zarar vermesine izin vererek gastrit oluşumuna neden olur. Mide zarının ince veya hasarlı olması, gastrit riskinizi arttırır.

Bir gastrointestinal bakteriyel enfeksiyon, gastrite de neden olabilir. Buna neden olan en yaygın bakteriyel enfeksiyon Helicobacter pylori'dir. Mide zarını enfekte eden bir bakteridir. Enfeksiyon genellikle kişiden kişiye geçer, fakat ayrıca yiyecek veya su yoluyla da bulaşabilir.

Bazı koşullar ve aktiviteler gastrit geliştirme riskinizi artırabilir. Diğer risk faktörleri şunlardır:

aşırı alkol tüketimi

ibuprofen ve aspirin gibi steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçların (NSAID'ler) rutin kullanımı

kokain kullanımı

yaş, çünkü mide astarı yaşla birlikte doğal olarak incelir

tütün kullanımı



Diğer daha az yaygın risk faktörleri şunlardır:

ağır yaralanma, hastalık veya ameliyatın neden olduğu stres

otoimmün hastalıklar

Crohn hastalığı gibi sindirim bozuklukları

viral enfeksiyonlar

GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastrit, herkesde gözle görülür belirtilere neden olmaz. En sık görülen semptomlar:

mide bulantısı

kusma

Özellikle karnınızı doyurduktan sonra üst karnınızda dolgunluk hissi

hazımsızlık