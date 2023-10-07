Gastrit nedir, belirtileri nelerdir?

FLAVONOİD İÇEREN BESİNLER
Flavonoid bileşeni, parlak renge sahip olan meyve ve sebzelerin içeriğinde bol miktarda bulunmaktadır. Kızılcık, yeşil çay, kereviz, yaban mersini, biber, elma, biber ve kiraz gibi meyve ve sebzeler ise flavonoid içerikleri sayesinde gastrite neden olan Helicobacter pylori bakterisi ile savaşmakta ve gastritin yayılmasını önlemektedir.
Bundan dolayı da, flavonoid bakımından zengin besinler olan bu gibi meyve ve sebzeleri tüketmek, gastritin tedavi edilmesine yardımcı olacaktır ve mideyi de koruyacaktır.
KARAMBOL TOHUMU
Doğal bir anti-asit olan karambol tohumu, bu özelliğinden dolayı gastrit için faydalı etkiler göstermektedir. Karambol tohumu, midedeki fazla asidin giderilmesine yardımcı olmakta ve mide mukozasını korumaktadır. Hatta karambol tohumu, hazımsızlık, mide ekşimesi ve şişkinlik gibi diğer bazı mide sorunlarına da iyi gelmektedir.
ZENCEFİL
Anti-iltihap ve anti-bakteriyel özelliklere sahip olan zencefil bu sayede gastrit tedavisine yardımcı olmaktadır. Ayrıca zencefil, iltihaplanmayı azalttığı için, enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olmakta ve hazımsızlığın ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı, sıcak su içerisinde demlenmiş halde hazırlanmış zencefil çayı ya da zencefil bal karışımı gastriti olan hastaların tüketimine uygun besin kaynaklarıdır. Fakat, zencefilin kan seyreltici ve inceltici özelliği olduğu için, yüksek tansiyon ilaçları kullanan kişiler için uygun değildir.
ÇİLEK
Güçlü antioksidan içeriği sayesinde çilek, ayrıca fenolik bileşenler bakımından da zengin olduğu için, gastritin tedavi sürecine ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan çilek, mide astarının iltihaplanmasını önlemekte etkilidir ve iltihap iyileştirici özelliklere de sahiptir. Ayrıca, 2011 yılında Avrupalı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara göre, düzenli olarak tüketilen çilek, mide mukozasının yine mide dokularına zarar vermesini önlemekte ve var olan zararı da onarmaktadır.
YOĞURT
Bilindiği gibi yoğurt, probiyotikler bakımından zengin olan fermente bir süt ürünüdür. Probiyotikler ise başta bağırsaklar olmak üzere, mide gibi diğer sindirim sistemi organları için olumlu etkiler gösteren faydalı bakterilerden oluşmaktadırlar. Bundan dolayı yoğurt, midedeki Helicobacter pylori bakterisi ile mücadele ederek, gastrit tedavisine yardımcı olmasının yanı sıra, gastritten kaynaklanan ağrıların yatıştırılmasına da destek olmaktadır.