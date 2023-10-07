Sinüzit nedir, belirtileri neler? Sinüzite ne iyi gelir?

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sinüzit belirtileri ile ilerlemiş sinüzit belirtilerinin neler olduğu çok sorulan sorular arasındadır. Sinüzit belirtileri şunlardır:
Nezlenin bir haftadan uzun sürmesi,
Çocuklarda inatçı öksürük, huzursuzluk ve geniz akıntısına bağlı kusma,
Erişkinlerde sarı-yeşil mukus, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, yüzde, dişte, gözde ağrı ile öksürük.
Sinüzit hastalığında ateş, koku almada azalma, yorgunluk, boğaz ağrısı, ağız kokusu ve ses kısıklığı görülen nadir belirtilerdir ve tüm yaşlarda görülebilir. Sinüzitin tedavi edilmemesi ve rahatsızlığın ilerlemesi ile oraya gözde ve alında ağrılı şişlikler, genel durum bozukluğu ve çift görme de belirtiler çıkmaktadır.
SİNÜZİT NASIL GEÇER?
Sinüslerin iltihaplanması sonucunda oluşan sinüzit hastalığının tedavisi için öncelikle hastalığın altında yatan sebepler, hastalığa hangi tip bakteri veya virüsün neden olduğu, hastanın yaşı gibi çeşitli etmenlere bakılmalıdır. Akut sinüzit tedavisi için çoğunlukla antibiyotik kullanılırken kronik sinüzitin tedavi edilebilmesi için cerrahi müdahale gerekebilmektedir.
Sinüzit hastalığının ilaçla tedavisinde antibiyotikler, paracetamol, ibuprofen ya da asetaminofen gibi ağrıkesici ilaçlar, dekonjestanlar ve alerji ilaçları kullanılmaktadır.
Sinüzit söz konusu olduğunda akıllara ile gelen sinüzit ağrısına ne iyi gelir sorusudur. Sinüzit belirtilerini hafifletmek için:
Bir haftadan fazla olmayacak şekilde burun tıkanıklığı giderici kullanmak,
İbuprofen ya da paracetamol gibi ağrı kesicilere başvurmak (doktor kontrolünde),
Burnun içini düzenli olarak tuzlu su ile temizlemek gibi yöntemlere başvurulmaktadır.