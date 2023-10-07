Sinüzit nedir, belirtileri neler? Sinüzite ne iyi gelir?

SİNÜZİT NEDİR?

Burun boşluğu etrafındaki hava dolu ceplere sinüs adı verilmiştir. Bu boşluklar solunan havayı nemlendirerek ısıtmaktadır. Sinüslerin alerji veya soğuk algınlığı sonrasında tıkanması sonucunda sinüzit hastalığı ortaya çıkmaktadır. Genellikle kaloriferli evlerde havanın kuruması tetikleyici bir sebeptir. Bunların dışında grip veya hafif nezle geçirirken uçak yoluyla seyahat edilmesi ya da uzun süre boyunca soğuk havaya maruz kalınması da sinüzitin gelişmesinde rol oynamaktadır. Sinüzitin akut sinüzit ve kronik sinüzit olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.

Akut sinüzit; gözlerin etrafında ağrı, burun tıkanıklığı, yüzde basınç hissi, sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, diş ağrısı sanılabilen yanak ağrısı, öne eğildiğinde yüzde ve başta artan ağrı gibi belirtiler ile kendisini göstermektedir. Akut tipi sinüzit çoğunlukla soğuk algınlığı şeklinde başlar. Genellikle 4 hafta süren akut tipinin bir de 4-12 hafta sürebilen subakut türü de bulunmaktadır. 12 haftadan fazla, hatta yıllarca sürebilen sinüzit tipi ise kronik sinüzittir.