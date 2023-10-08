Bebeğinize mucize besin

Bebeğiniz için mucize bir besin var mıdır?

Onun ilk 6 ay tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, içerisinde bağışıklığını destekleyecek bileşenler olan, sindirimi kolay, alerjilere karşı koruyan bir besin hayal edin. Hem de size bedava verilmiş olsun.

Doğru tahmin ettiniz, anne sütünden bahsediyorum.

Anne sütünün her bebeğin kendi ihtiyacına göre özel bir içeriği vardır ve aynı zamanda bebeğin büyüme ve gelişme dönemine göre de bileşimi değişmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirilmeye başlanması, ilk 6 ay yalnızca anne sütü verilmesi ve 6.aydan sonra uygun ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar devam ettirilmesini önermektedir. Ekim ayının ilk haftası kutlanan Emzirme Haftası'nı da geride bırakırken gelin sizlerle emzirmenin anne ve bebek üzerine etkilerini konuşalım.

ANNE-BEBEK BAĞI

Emzirme, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir.

Bebek, annesinin sesini, kokusunu ve temasını tanır. Bu ilk bağlantı, bebeklerin güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerini destekler. Emzirme, bebekler için sık tekrar eden bir eylem olduğundan anne ve bebek arasında düzenli bir etkileşimin olmasına ve bağın güçlenmesine yol açar. Anne, emzirme sırasında bebekle iletişim kurar, bebekle konuşur ve onunla ilgilenir. Bu, bebeklerin duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Bu duygusal bağlanma bebeğin dış dünya ile iletişiminde ve psikolojik gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

BEBEĞE FAYDALARI

Anne sütü, bebekler için en iyi besin kaynaklarından biridir.

Bebeklerin büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini içerir.

Özellikle ilk altı ay boyunca sadece anne sütüyle beslenmek, bebekler için en sağlıklı seçenektir. Anne sütü bağışıklık için vazgeçilmezdir ve bebeğin ilk aşısı gibidir. Çünkü içerisinde anne tarafından gelen antikorlar ve bağışıklık hücreleri vardır. Bu bağışıklık birimleri bebekleri birçok enfeksiyondan ve akutkronik hastalıklardan korur, normal bir bağırsak florası oluşumuna destek olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Anne sütünün koruyucu olduğu rahatsızlıklar arasında alt solunum yolu enfeksiyonu, otitis media, nekrotizan enterokolit, bakteriyel menenjit, idrar yolu enfeksiyonları, alerjik hastalıklar, diyabet, ishal ve obezite vardır.

ANNE SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Emzirmenin, annelerin sağlığı için de pek çok faydası vardır.

Bebeğin emmeye başlamasıyla anneden oksitosin hormonu salgılanması teşvik edilir. Bu hormon rahmin kasılmasını ve gebelik öncesi haline gelmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda emzirmek doğum sonrası kilo kaybında da etkili olmaktadır.

Emzirme sırasında, bebeğinizi beslemek ve süt üretmek için ekstra enerjiye ihtiyacınız vardır. Bu nedenle, emziren anneler genellikle daha fazla kalori yakarlar. Ayrıca erken dönemde emzirmeye başlayan annelerde kanama daha az görülmektedir.

Emzirmenin annenin psikolojisi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Doğumdan sonra lohusa depresyonu toplumda sık rastlanan bir problemdir.

Bazı çalışmalar bebeğini emziren annelerin, mama ile besleyen annelere göre daha düşük oranda depresyon yaşadıklarını göstermiştir.

KANSER RİSKİ AZALIR

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında meme kanseri birinci sırada yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda emzirmenin meme kanserine karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir ve Amerikan Kanser Birliği emzirmenin meme kanseri riskinin azalmasına yardımcı olduğunu belirtmiştir.

Çalışmalarda 1 yıldan daha fazla süre emziren annelerde meme kanseri riskinin daha az olduğu görülmüştür.

Yani emzirme süresinin artmasıyla meme kanseri riski de azalmıştır. Gelişmiş ülkelerde emzirme süresinin uzamasıyla meme kanseri vakalarının neredeyse yarı yarıya azalacağı düşünülmektedir.

SAĞLIKLI GELECEKLER

Emzirmenin teşvik edilmesi ve desteklenmesi hem bireylerin hem de toplumların sağlığını olumlu bir şekilde etkilemektedir. Anne sütü, diğer besin kaynaklarına göre daha ekonomik bir besleme yöntemidir. Bebek maması ve biberon gibi maliyetli ürünler gerektirmez.

Ayrıca, anne sütünün üretimi için fazla ambalaj gerektirmez ve bu da çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir seçenektir.

Emzirme, daha sağlıklı bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunur. Anne sütü, bebek ölümlerini azaltabilir, sağlık harcamalarını düşürebilir. Bu sebeple anne adaylarına, yeni annelere ve sağlık profesyonellerine, emzirme konusunda eğitim ve destek sunulması önemlidir. Unutmayın anne sütü bebeğinizin en iyi besinidir.

İmkânınız olduğu sürece mutlaka emzirin.