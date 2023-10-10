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Haberler Sağlık Evde doğal antibiyotik yapın

Evde doğal antibiyotik yapın

HABER MERKEZİ
Evde doğal antibiyotik yapın
Doğal bir antibiyotik oluşturmak istiyorsanız sadece iki üç malzemeye ihtiyacınız olacak. İlk yapmanız gereken şey, süte sarımsak atmaktır. 1 bardak süte 2 diş sarımsak atın ve kaynatın. Bu karışımı yaptığınızda ve içtiğinizde uykusuzluğa iyi geldiğini göreceksiniz. Aynı zamanda karaciğeri toksinlerden arındırır, cildi besler, saçlara canlılık ve parlaklık verir, kötü kolesterolü de düşürür. Doğal antibiyotik görevi gören bu karışım öksürüğünüzü de keser. Gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
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