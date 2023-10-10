Evde doğal antibiyotik yapın

Doğal bir antibiyotik oluşturmak istiyorsanız sadece iki üç malzemeye ihtiyacınız olacak. İlk yapmanız gereken şey, süte sarımsak atmaktır. 1 bardak süte 2 diş sarımsak atın ve kaynatın. Bu karışımı yaptığınızda ve içtiğinizde uykusuzluğa iyi geldiğini göreceksiniz. Aynı zamanda karaciğeri toksinlerden arındırır, cildi besler, saçlara canlılık ve parlaklık verir, kötü kolesterolü de düşürür. Doğal antibiyotik görevi gören bu karışım öksürüğünüzü de keser. Gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.