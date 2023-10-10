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Haberler Sağlık Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

Kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı tedirginliğe neden oldu. Bu salgının ardından kırmızı göz hastalığı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) nedir, belirtileri neler? Bu hastalığın tedavisi var mı?

HABER MERKEZİ

Pakistan'ın doğusu halk arasında "kırmızı göz" hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor. Peki, Kırmızı göz hastalığı nedir?

Kırmızı göz hastalığı konjonktivit belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

KONJOKTİVİT NEDİR?

Gözün akını ve göz kapaklarının iç yüzeyini kaplayan konjonktiva isimli ince zarın iltihabıdır. Konjonktivit mikroplara, alerjen maddelere veya herhangi bir hasara bağlı olarak meydana gelir.

KONJOKTİVİT BELİRTİLERİ

Kızarıklık
Sulanma
Kaşıntı
Ağrı ve batma
Çapaklanma ve özellikle sabahları gözleri açmada güçlük
Akıntı
Bu belirtilerin yanı sıra bazı konjonktivit tiplerinde bazı semptomlar öne çıkar.

Kırmızı göz hastalığı konjonktivit belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

KONJOKTİVİT BULAŞMA YOLLARI

Hastalık temasla ve damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşıyor. Bu nedenle ortak kullanılan havlu, yastık gibi eşyadan bulaşabildiği gibi üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişinin hapşırmasıyla da yayılabiliyor.

Evde bir hasta varsa mutlaka havlusu ayrılmalı, eller sık sık yıkanmalı, insanlarla yakın temastan kaçınmalı, hasta kişi hapşırırken mutlaka ağzını bir mendille kapatmalı.

Kırmızı göz hastalığı konjonktivit belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

KONJONKTİVİT NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Hastaların şikayetleri uzman tarafından muayene edilerek teşhis edilir. Viral, bakteriyel veya alerjik konjonktivit teşhisi yine doktor tarafından konmalıdır.

KIRMIZ GÖZ HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi süreci viral, bakteriyel veya alerjik konjonktivit türüne göre değişir. Tedavi mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır. Alerjik konjonktivit genellikle göz damlası ile tedavi edilirken, bakteriyel konjonktivitte antibiyotik gibi ilaçlar kullanılabilir.

Kırmızı göz hastalığı konjonktivit belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Eller gözle temas etmemeli ve sık sık yıkanmalıdır. Çevrede hasta birisi varsa eşyaları asla kullanılmamalı ve ayrılmalıdır.

Sürekli bilgisayar kullanan kişiler suni göz yaşı damlaları kullanabilir, çünkü ekran gözü kurutabilir.

Lens kullanan kişilerin lens hijyenine dikkat etmesi oldukça önemlidir.

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