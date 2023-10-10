Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit) belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır?

KONJOKTİVİT NEDİR?



Gözün akını ve göz kapaklarının iç yüzeyini kaplayan konjonktiva isimli ince zarın iltihabıdır. Konjonktivit mikroplara, alerjen maddelere veya herhangi bir hasara bağlı olarak meydana gelir.

KONJOKTİVİT BELİRTİLERİ

Kızarıklık

Sulanma

Kaşıntı

Ağrı ve batma

Çapaklanma ve özellikle sabahları gözleri açmada güçlük

Akıntı

Bu belirtilerin yanı sıra bazı konjonktivit tiplerinde bazı semptomlar öne çıkar.