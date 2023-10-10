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Haberler Sağlık Tavuk eti neden yıkanmamalı? Yıkanırsa ne olur?

Tavuk eti neden yıkanmamalı? Yıkanırsa ne olur?

En önemli protein kaynaklarından biri olan tavuk, doğru bir şekilde saklanmazsa zehirlemekte ve mideye zarar vermekte. Tavuğu doğru saklamamanın dışında da yıkarsanız da tehlikeli olabiliyor. Peki tavuk eti neden yıkanmamalı? Yıkanırsa ne olur?

HABER MERKEZİ

Son zamanlarda tavukların pişirilmeden önce yıkanıp yıkanmaması ile ilgili bir merak söz konusu. Çiğ tavuğu yıkamak içerisindeki bakterilerin etrafa bulaşmasına neden olabilir. Sıçrayan mikrooganzimalar çapraz bulaşmaya neden olarak sağlığınızı tehlikeye atabilir.

Tavuk eti neden yıkanmamalı? Yıkanırsa ne olur?

TAVUK ETİ YIKANIR MI?

Günümüzde severek tüketilen gıdaların başında gelen, sağlıklı ve ekonomik olması nedeniyle birçok kişinin tercih ettiği tavuk etini hakkında kafaları kurcalayan bir soru var. Bu soru; tavuk eti pişirilmeden önce yıkanır mı? Yıkanmaz mı? Tavukları pişirmeden önce yıkayanlar bunu daha çok 'pislikleri ve mikropları temizlemek için' ya da alışkanlık olarak yaptıklarını söylüyor. Peki bu doğru mu?

Tavuk eti neden yıkanmamalı? Yıkanırsa ne olur?

Uzmanlar, pişirilmeden önce tavuğun yıkanmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu uyarıyı yaparken de tavuk üreticisi firmaların tavukları kesimden sonra ambalajlamadan önce yıkama işlemini yaptıklarını vurguluyor. Uzmanlar ayrıca, tavuklarda bulunan bakterilerin yıkamayla ölmeyeceğini ancak iyi ve sağlıklı bir pişirme yöntemiyle ortadan kalkabileceğini ifade ediyor.

Birleşik Krallık Gıda Standartları Dairesi tarafından yapılan bir araştırmada da tavuğun pişirmeden önce yıkanmasının zararlı olduğu görülüyor. Gerekçeleri tavuğun üzerinde bulunan kampilobakterin su damlaları yoluyla mutfak lavabosuna ve ellerinize yayılması. İngiliz uzmanlar ayrıca, çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamanın gıda zehirlenmesi riskini arttırdığı uyarısında bulundu.

Tavuk eti neden yıkanmamalı? Yıkanırsa ne olur?

Tavuk etini pişirmeden önce bunları bilmenizde fayda var; çiğ tavuk etinde belli sayıda bakteri bulunabilir ve yıkarken bu bakterilerin etraftaki kap kacak, evye, bıçak gibi malzemeler ile etraftaki pişirmeden tüketilen diğer gıdalara bulaşma riski vardır. Bu bakteriler, tavuk pişirildiğinde zararsız hale gelir. Bu nedenle çiğ tavuğun yıkanmaması, aksine değeceği yüzeylerin iyi temizlenmesi ve çiğ tavuğa temas eden ellerin bolca yıkanması gerekiyor.

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