Tavuk eti neden yıkanmamalı? Yıkanırsa ne olur?

Uzmanlar, pişirilmeden önce tavuğun yıkanmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu uyarıyı yaparken de tavuk üreticisi firmaların tavukları kesimden sonra ambalajlamadan önce yıkama işlemini yaptıklarını vurguluyor. Uzmanlar ayrıca, tavuklarda bulunan bakterilerin yıkamayla ölmeyeceğini ancak iyi ve sağlıklı bir pişirme yöntemiyle ortadan kalkabileceğini ifade ediyor.

Birleşik Krallık Gıda Standartları Dairesi tarafından yapılan bir araştırmada da tavuğun pişirmeden önce yıkanmasının zararlı olduğu görülüyor. Gerekçeleri tavuğun üzerinde bulunan kampilobakterin su damlaları yoluyla mutfak lavabosuna ve ellerinize yayılması. İngiliz uzmanlar ayrıca, çiğ tavuğu pişirmeden önce yıkamanın gıda zehirlenmesi riskini arttırdığı uyarısında bulundu.