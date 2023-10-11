Bronşit nedir, belirtileri nelerdir? Nasıl geçer?

Yaygın bir sağlık sorunu olan bronşit, akciğerlerde bulunan, bronşiol olarak adlandırılan küçük hava keseciklerinde meydana gelen enfeksiyon varlığı olarak tanımlanabilmektedir. Bu sağlık sorununun görülme sıklığı genellikle yaşla birlikte mevsimlere göre de değişiklik göstermektedir. Özellikle kış aylarında ve ilkbahar mevsiminin başlangıç zamanlarında yoğun olarak yaşanabilir. Ayrıca fazla sigara içmemeye ve hatta bırakmanız önerilmektedir. Sigara içme alışkanlığı da bronşit sebepleri arasında olmaktadır. Vatandaşlar tarafından bu sağlık sorunu hakkında sürekli araştırılan konulardan birisi bronşit bulaşıcı mı? Konusu gündemde olmaktadır. Zararlı maddeler, sigara veya alkolden kaynaklı olan kronik bronşit olarak bilinen bu hastalık çeşidi bulaşıcı değildir. Fakat akut olarak bilinen bronşit çeşitlerinden birisi olan daha çok enfeksiyon ve mikroplardan dolayı oluşan bu rahatsızlık türü bulaşıcı olabilmektedir. Bronşit neden olur ve tedavisi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Bronşit belirtileri neler? İşte detaylar…