Bronşit nedir, belirtileri nelerdir? Nasıl geçer?

BRONŞİT NEDEN OLUR?

Bronşit sağlık sorununun meydana gelmesi, genellikle virüslerden, tipik olarak soğuk algınlığı ve grip gibi neden olan virüslerden kaynaklanmaktadır. 2 tip bronşit vardır. Bunlar akut ve kronik bronşittir. Akut bronşiti genellikle virüslerden ve mikroplardan dolayı oluşmaktadır. Kronik bronşit ise genellikle, sigara ve hava kirliliği gibi zehirli havaya maruz kalmaktan meydana gelmektedir.

BRONŞİTE NE İYİ GELİR?

Bronşit sağlık sorunu olan kişilerde kuru öksürük gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu kuru öksürük ve balgam sökmek için zencefil çayı içebilirsiniz.

Zerdeçal olarak bilinen bu bitki türü de antiinflamatuar özelliğinden dolayı bronşite iyi gelmektedir. Bu bitkiyi, 1 bardak sütün içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyip daha sonra kaynatıp tüketebilirsiniz.

Bronşit rahatsızlığından dolayı oluşan balgam problemini gidermek için tuzlu su ile gargara yaparak bu sorunu gidermiş olursunuz. Bu karşımı düzenli aralıklarla uygulandığı zaman boğaz enfeksiyonunu yatıştırıcı etki göstermektedir. Ayrıca hem de bu bölgedeki balgamın atılmasını sağlayarak hava yolunu açar.

Kuru ve nemsiz bir ortam havası kişinin solunum sıkıntısını arttırmaktadır. Bu sebeple doğal nemlendiriciler ile ortam atmosferini ideal bir hale getirmiş olursunuz. Sık sık bulunduğunuz ortamı havalandırın.