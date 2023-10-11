Gözyaşınız akmıyorsa bağışıklığınız tehlikede demektir

Uzm. Dr. Tuncay Filiz; kansızlık, sarılık, hormon bozuklukları gibi hastalıklarda en erken sinyallerin gözlerden geldiğini söyledi. Gözlerin hastalık habercisi olduğunu belirten Filiz, "Gözyaşlarımızın kesilmesi ya da göz kuruluğu ise başlı başına önemli sorunlara işaret eder. Bu sorunların başında ise Sjögren sendromu (SS) dediğimiz bir tür bağışıklık yetmezliği gelir ki ihmale gelmez. Genelde 40 yaşından sonra ve çoğunlukla kadınlarda görülüyor. Bu nedenle göz kurumasını hafife almamak, mutlaka sağlık kontrolünden geçmek gerekir" dedi.

KABAK ÇEKİRDEGİ İLE KEMİKLER GÜÇLENİYOR

KABAK çekirdeğindeki lif, kandaki toplam kolesterol miktarını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Kabak çekirdeği, kemik oluşumu için önemli olan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Yüksek magnezyum alımının daha yüksek kemik yoğunluğu ile ilişkili olduğu ve menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz riskini azalttığı belirlenmiştir. Öte yandan, insülin düzenlemesinin iyileştirilmesi ve organların diyabetin sonuçlarına karşı korunmasına yardımcı olduğu ileri sürülmektedir.

İLTİHABIN DÜSMANI PIRASA

HER mevsim yetişen pırasanın insan sağlığına olan faydaları mucizevi etki yaratıyor. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen pırasa, sapından yaprağına kadar oldukça faydalı bir besindir. Vücutta biriken toksinler eklemlerde iltihaplanmalara yol açmaktadır. Bu da vücutta ağrılar yaşanmasına neden olmaktadır. Pırasa vücuttaki tüm toksinleri atarak iltihaplı hücrelerin temizlenesini sağlamaktadır. Kış aylarında ise sağlık sorunlarını azaltır.