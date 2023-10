Okullarda solunum yolu hastalıkları arttı

Kış aylarının gelmesi ile birlikte özellikle okullarda grip salgını pik yapmış durumda. Daha önce de bu konuda defalarca köşemde yazmıştım. Özellikle devlet okullarında sınıf mevcutları 30 - 35'lerde. Bu denli kalabalık sınıflarda, kapalı alanlarda bu dönemlerde özellikle de bulaşıcı virüslerin yayılma oranı çok daha etkili oluyor. Peki çözüm ne? Çözüm aslında çok ama çok basit:" Bu köşemde her hafta yazımı yazarken kendi kendime diyorum ki sakın ha sağlıkla siyaseti karıştırma, hele hele siyasete hiç bulaşma" iyi de bazen isyan edesim geliyor. Yahu her şeyi biz millet olarak devletten bekliyoruz bu yerel yöneticilerin hiç mi sorumluluğu yok? Evet eğitim ve sağlık öncelikle devletin işi. İyide devlet de bir yere kadar. Yerel yöneticilerimiz onlarca para saçarak sözde kültür sanat adı altında aktivitelere harcama yapıyorlar yahu hiç mi içiniz sızlamaz? Halka hizmet sadece kültür sanat mı? Çocuklarımızın daha geniş alanlarda eğitimi için devlet ve yerel el ele veremez mi? Tabii ki verebilirler. Ama nerede o anlayış? Neyse ben siyasetin dışına çıkayım.

Gelelim var olan okullarda bu dönemlerde virüslerden en az nasıl etkileniriz ona bakalım.

TOPLU TAŞIMALARA DİKKAT

Sınıfların düzenli olarak pencere ve kapılarını açarak taze hava girişini artırmalıyız. Okulların mevcutları maalesef olduğundan fazla. Fakat çocukların teneffüslerde tuvaletlerde hijyeni çok çok önemli. Bu anlamda sadece okul görevlilerini sorumlu tutmayalım. Taşın altına velilerinde elini koyması gerekli. Okulların özellikle hijyen malzeme konusunda mutlaka velilere de görev düşüyor. Sonbaharın gelmesi havaların soğuması ile birlikte bu dönemlerde virüsün yayılma şeklini ve hastalıkların artmasını sadece de okullara bağlamamak gerekli. Özelikle toplu taşıma araçları da en az okullarımız kadar sorunlu. Özellikle tramvay, metro, belediye otobüsleri ve dolmuşlar gerektiğinden fazla yolcu taşıma yapınca maalesef var olan virüsler hızla bu alanlarda yayılma ortamına kavuşuyor. Her yıl virüsün şekli ve gücü farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle başta okullarda artık bu anlamda sağlık dersleri konulmalı. En az haftada bir ders sağlık alanında eğitim verilmesi çok çok önemli. Gelecekte sağlıklı bireyler için öncelikle küçük yaşta bu tür bilgilendirme o kadar önem arz ediyor ki. Artık sadece el yıkama ile virüslere karşı eğitim bilgisi yetmez. Başta çocuklar olmak üzere ve yetişkinlere hijyen konusunda her kurumda ve her alanda bilgilendirici seminerler ve eğitimler düzenlemek kaçınılmaz oldu. Bu tür seminerler bulaşıcı hastalıkların yayılmasını bir nebze de olsa azaltabilir.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR YARARINA KOŞU

Özel İzmir Gazi Hastanesi ana sponsorluğunda, geleneksel hale getirilen Otizimli Çocuklar koşu yarışı bu yıl da İzmir Koşu Gücü Spor Kulübü organizasyon yönetiminde 15 Ekim Pazar günü yapılacak. Cumhuriyet meydanında sabah saat 9'da start verilecek yarışa yaklaşık 70 otizmli çocuk yarışmacı olarak katılacak ve ana yarış vatandaşların da katılımına açık olacak.

Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Selim Amato ve hastane yönetimi, "Otizmli çocuklarımızı toplumdan koparmamak adına her yıl düzenli olarak tüm giderleri hastane tarafından karşılanan bu organizasyonu düzenliyoruz" dedi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Özel İzmir Gazi Hastanesi Başhekimi Dr.

Bülent Albayrak, " Hastanemiz sürekli sosyal etkinlikler içerisinde yer alan bir hastanedir. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu koşuda amacımız otizmli çocuklar için farkındalık yaratmak ve insanlarımızın ilgisini buraya çekmektir. Ana koşu tamamlandıktan sonra aynı noktada otizmli çocukların katılımıyla da sembolik bir koşu gerçekleştirilecek.

Özel Gazi Hastanesi olarak her zaman sosyal projelere destek veren bir kurum olduk. Bu bir sosyal proje olarak farkındalık koşusudur. Bu gibi projelere desteklerimiz her zaman devam edecek" dedi.