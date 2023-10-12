Şaşılık tedavisine küçükken başlanmalıdır

Doğumsal olabildiği gibi bazı durumlarda sonradan da oluşabilen şaşılığın gözlerde bulunan paralel dengenin bozulması olarak tanımlandığını söyleyen Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın, şaşılık tedavisine çocukluk çağında başlanmasının başarıyı artırdığını belirtti. Op. Dr. Onur Aydın, " Erişkin yaşta karşımıza gelen şaşılıklarda tedavi ile sadece kozmetik düzelme sağlanacağı da unutulmamalıdır. Yaklaşık 4 yaşını geçen olgularda görme kazanımı olarak derinlik algısı ve 3 boyutlu görme gücü düşeceğinden hayat boyu devam edecek kalıcı görme sorunları baş gösterecektir. Detaylı göz muayenesi sonucu verilen gözlüklerle ve diğer tedavi yöntemleri ile muhakkak gözün derece ihtiyacı giderilip kaliteli görüş sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.