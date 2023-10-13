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Haberler Sağlık Osteoartrit (Kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Osteoartrit (Kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Yaşlanma ile birlikte kişide kireçlenme sorunu görülmekte. Kireçlenmeden dolayı oluşan ağrılar, kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyemekte. Peki, osteoartrit (kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte bu soruların yanıtları...

HABER MERKEZİ

Osteoartrit eklem iltihabıdır. Eklem kıkırdaklarında bozulma, yıpranma, aşınma ile karakterizedir. Sonuç olarak, eklemde harabiyet başlar ve şişlik, ağrı oluşur.

Hastalık en çok ayaklarda, dizlerde, belde, kalçalarda ve parmaklarda görülür. Osteoartrit kadınlarda 3 kat daha fazla ve genellikle 60 yaşından sonra başlar. Eklemlere aşırı yük binmesine bağlıdır.

OSTEOARTRİT (KİREÇLENME) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle bel, diz, kalça ve ayaklarda osteoartrit (kireçlenme) görülmektedir.

Ağrı, şişlik, gıcırdama ve yanma çoğu zaman en sık şikayet edilen durumlar arasında olarak bilinmektedir. Bu ağrıların görülmesi zaman içerisinde hareket kaybı ya da kısıtlılığı ile sonuçlanmaktadır.

Osteoartrit Kireçlenme nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Yavaş yavaş gelişerek oluştuğu bölgede yoğun ağrılara neden olan osteoartrit kalça bölgesinde oluştu ise ciddi ağrılara neden olarak bir sağlık kuruluşuna başvurma ihtiyacı doğurmaktadır.

Bu belirtilere ek olarak hareket esnasında eklemlerden ses gelmesi osteoartrit belirtisi olarak kabul edilmektedir. Ancak tek başına eklemlerden ses gelmesi ostepartrit varlığının kesin kanıtı değildir.

VÜCUTTA KİREÇLENME NEDEN OLUR?

Vücutta meydana gelen kireçlenmenin pek çok nedeni olabilir. Bunlar kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte farklı tedavi yöntemleri ile iyileştirilebilir. Vücutta kireçlenme neden olur sorusu için aşağıdaki faktörler cevap olarak sayılabilir:

Yaşın ilerlemesi
Genetik faktörler
İdeal kilonun üzerinde olma
Düşme, kaza, çarpma gibi travmatik olaylar
Eklemleri çok sık kullanma
Doğumdan kaynaklanan nedenler
Dengesiz ve sağlıksız beslenme
Uzun süre masa başında çalışma
Gün içinde az hareket etme
Stres ve kaygı yaşama
Eklemlerdeki ideal sıvının azalması ve iltihaplı sıvıların oluşması
Uzun süre ayakta kalma
Uzun saatler örgü örme, el işi yapma, bilgisayarda çalışma

Osteoartrit Kireçlenme nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Yukarıda sayılan faktörlere göre kireçlenmeyi önlemek mümkündür. Yalnız bu kireçlenmenin kaynağını iyi tespit etmek oldukça önemlidir. Çünkü buna göre bir tedavi yöntemi uygulanabilir. Kireçlenmenin nedenini bulduktan sonra kireçlenme ağrısına ne iyi gelir sorusuna da kolay bir şekilde yanıt bulunabilir.

OSTEOARTRİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Osteoartritte tedavinin amacı, eklemdeki ağrıyı, sertliği ve şişliği gidermek, eklemin normal işlevini sürdürmesini sağlamaktır.

Parasetamol, osteoartrit ağrısı için en iyi ilaçtır. Eklemin çevresine antienflamatuar kremler sürmek faydalı olabilir.

Günde bir iki kez eklemin üstüne buz torbası uygulaması da ağrının azalmasını sağlar.

Tedavi yeterli gelmezse diz eklemi içine lokal anestezik ve kortizon, hyalüronik asit enjekte edilir.

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