Osteoartrit (Kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Osteoartrit eklem iltihabıdır. Eklem kıkırdaklarında bozulma, yıpranma, aşınma ile karakterizedir. Sonuç olarak, eklemde harabiyet başlar ve şişlik, ağrı oluşur.
Hastalık en çok ayaklarda, dizlerde, belde, kalçalarda ve parmaklarda görülür. Osteoartrit kadınlarda 3 kat daha fazla ve genellikle 60 yaşından sonra başlar. Eklemlere aşırı yük binmesine bağlıdır.
OSTEOARTRİT (KİREÇLENME) BELİRTİLERİ NELERDİR?
Genellikle bel, diz, kalça ve ayaklarda osteoartrit (kireçlenme) görülmektedir.
Ağrı, şişlik, gıcırdama ve yanma çoğu zaman en sık şikayet edilen durumlar arasında olarak bilinmektedir. Bu ağrıların görülmesi zaman içerisinde hareket kaybı ya da kısıtlılığı ile sonuçlanmaktadır.