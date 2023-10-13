Osteoartrit (Kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Yavaş yavaş gelişerek oluştuğu bölgede yoğun ağrılara neden olan osteoartrit kalça bölgesinde oluştu ise ciddi ağrılara neden olarak bir sağlık kuruluşuna başvurma ihtiyacı doğurmaktadır.

Bu belirtilere ek olarak hareket esnasında eklemlerden ses gelmesi osteoartrit belirtisi olarak kabul edilmektedir. Ancak tek başına eklemlerden ses gelmesi ostepartrit varlığının kesin kanıtı değildir.

VÜCUTTA KİREÇLENME NEDEN OLUR?

Vücutta meydana gelen kireçlenmenin pek çok nedeni olabilir. Bunlar kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte farklı tedavi yöntemleri ile iyileştirilebilir. Vücutta kireçlenme neden olur sorusu için aşağıdaki faktörler cevap olarak sayılabilir:

Yaşın ilerlemesi

Genetik faktörler

İdeal kilonun üzerinde olma

Düşme, kaza, çarpma gibi travmatik olaylar

Eklemleri çok sık kullanma

Doğumdan kaynaklanan nedenler

Dengesiz ve sağlıksız beslenme

Uzun süre masa başında çalışma

Gün içinde az hareket etme

Stres ve kaygı yaşama

Eklemlerdeki ideal sıvının azalması ve iltihaplı sıvıların oluşması

Uzun süre ayakta kalma

Uzun saatler örgü örme, el işi yapma, bilgisayarda çalışma