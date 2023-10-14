Gizli şeker neden olur, nasıl geçer? Gizli şekere ne iyi gelir?

İşte bu belirtilerin çoğunu yaşıyorsanız mutlaka size test yapılması gerekiyor. Peki gizli şeker sınırı kaç merak ediyor musunuz? Normal birinde kan şekeri 2 saatin sonunda 140 mg/dl'nin altında olmalıdır. Ama kan şekeri değerleriniz 2 saat sonunda 140 ila 199 mg/dl arasında görünüyorsa işte o zaman size gizli şeker tanısı konur. Bu değerin de üzerindeyse şeker hastalığınız var demektir.

GİZLİ ŞEKER NASIL GEÇER?

Peki size gizli şeker tanısı konduysa nasıl geçirebilirsiniz? Gizli şekere ne iyi gelir? Haydi biraz da bu sorunun cevabını inceleyelim.

Aslında bu noktada sizlere önerilebilecek bitkisel ve doğal çözüm yolu yoktur. Dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, hayatınıza sporu getirin. Hareketsiz kalmak gizli şekere sebep olur. Aynı zamanda düzenli ve sağlıklı beslenme de son derece önemlidir.

Tabi gizli şeker tanısı konulduğunda mutlaka doktorunuzun tavsiyesini dinlemeniz gerekiyor. Size verecekleri ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Buna ek olarak;

Diyete başlamalısınız. Eğer fazla kilonuz varsa düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle insülin seviyeniz kontrol altına alınabilir.

İnsülin hormonunu dengelemek için doktorunuz size metformin verebilir. Bunu düzenli olarak kullanın.

Düzenli olarak kan testi verin ve değerlerinizi ölçtürün.

Hastalığı diyabete dönüştürmemek için tedaviye hemen başlayın.

Aslında tedavide asıl amaç yukarıda da belirttiğimiz gibi insülin seviyesini dengelemektir. Eğersizlere verdiğimiz tavsiyeleri uygularsanız bunu başarmanız mümkün olacaktır.