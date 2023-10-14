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Haberler Sağlık Gizli şeker neden olur, nasıl geçer? Gizli şekere ne iyi gelir?

Gizli şeker neden olur, nasıl geçer? Gizli şekere ne iyi gelir?

Genel olarak belirtileri çok net olmayan ve bazı tetkikler yapılarak ortaya çıkan gizli şeker, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, gizli şeker nedir? Gizli şeker neden olur, nasıl geçer? Gizli şekere ne iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Gizli şeker günümüzde beslenme ve sağlık konularında sıkça duyduğumuz bir terim. Pek çok gıdanın içine gizlice eklenen şekerler olarak tanımlanan gizli şekerler tüketicilerin sağlığını olumsuz etkileyebilen ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilen önemli bir faktör. Birçok gıda maddesinde gizli şekilde şeker bulunur. Özellikle işlenmiş gıdalar, hazır içecekler, konserveler, soslar ve paketlenmiş atıştırmalıklar gibi ürünlerde gizli şekerler sıkça kullanılır. Bu durum tüketicilerin şeker tüketimini kontrol etmekte zorlanmalarına ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini zorlaştırır.

Gizli şeker neden olur, nasıl geçer? Gizli şekere ne iyi gelir?

GİZLİ ŞEKER NEDEN OLUR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halk arasında prediyabet olarak da anılan gizli şeker eğer müdahale edilmezse Tip 2 diyabete de dönüşebilir. Bu sebeple tanısı konulduğu andan itibaren hemen tedavi sürecine başlanması gerekiyor. Peki gizli şeker neden olur?

Genetik
Hareket yaşam
Obezite
Karın çevresinde aşırı yağlanma
Sağlıksız yaşam düzeni

Bu sebepler zaman içerisinde vücuda zarar vererek gizli şekerin oluşmasına sebep verir. Buna bağlı olarak gizli şeker belirtileri de şu şekildedir:

Ağız kuruluğu
Doyamama hissi, sürekli acıkma
Görme bozukluğu
El ve ayaklarda karıncalanma
Yaraların erken iyileşememesi
Yeni et benlerin çıkması
Sık idrar

Gizli şeker neden olur, nasıl geçer? Gizli şekere ne iyi gelir?

İşte bu belirtilerin çoğunu yaşıyorsanız mutlaka size test yapılması gerekiyor. Peki gizli şeker sınırı kaç merak ediyor musunuz? Normal birinde kan şekeri 2 saatin sonunda 140 mg/dl'nin altında olmalıdır. Ama kan şekeri değerleriniz 2 saat sonunda 140 ila 199 mg/dl arasında görünüyorsa işte o zaman size gizli şeker tanısı konur. Bu değerin de üzerindeyse şeker hastalığınız var demektir.

GİZLİ ŞEKER NASIL GEÇER?

Peki size gizli şeker tanısı konduysa nasıl geçirebilirsiniz? Gizli şekere ne iyi gelir? Haydi biraz da bu sorunun cevabını inceleyelim.

Aslında bu noktada sizlere önerilebilecek bitkisel ve doğal çözüm yolu yoktur. Dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, hayatınıza sporu getirin. Hareketsiz kalmak gizli şekere sebep olur. Aynı zamanda düzenli ve sağlıklı beslenme de son derece önemlidir.

Tabi gizli şeker tanısı konulduğunda mutlaka doktorunuzun tavsiyesini dinlemeniz gerekiyor. Size verecekleri ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Buna ek olarak;

Diyete başlamalısınız. Eğer fazla kilonuz varsa düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle insülin seviyeniz kontrol altına alınabilir.
İnsülin hormonunu dengelemek için doktorunuz size metformin verebilir. Bunu düzenli olarak kullanın.
Düzenli olarak kan testi verin ve değerlerinizi ölçtürün.
Hastalığı diyabete dönüştürmemek için tedaviye hemen başlayın.

Aslında tedavide asıl amaç yukarıda da belirttiğimiz gibi insülin seviyesini dengelemektir. Eğersizlere verdiğimiz tavsiyeleri uygularsanız bunu başarmanız mümkün olacaktır.

Gizli şeker neden olur, nasıl geçer? Gizli şekere ne iyi gelir?

GİZLİ ŞEKERİN ZARARLARI NELERDİR?

Bu durumda gizli şekerin zararlarının ne olduğu da fazlasıyla merak ediliyor. Genel olarak çok ciddi zararları olmayan bu hastalığın en büyük sorunu ilerleyen zamanlarda şeker hastalığına dönüşme riskidir. Buna bağlı olarak gizli şekerin;

Göz hastalıklarına
Organ yetmezliğine
Böbrek veya pankreas sorunlarına
Taşikardiye
Kalp damar rahatsızlıklarına yol açabileceğini söylememiz gerekiyor.

Hayatınızdan sporu, bol su içmeyi, sağlıklı ve düzenli beslenmeyi ihmal etmemelisiniz. Eğer insülininizi olması gereken değerde tutabilirseniz işte o zaman diyabet riskinden de kurtulmuş olursunuz. Buna ek olarak doktorunuzun size önerilerini de mutlaka dinleyin. Onların haberi olmadan ilaç kullanmayın ya da tedavinizi aksatmayın. Eğer çok kiloluysanız ilk hedefiniz kilo vermek olsun. Vücudunuzdaki bölgesel yağlanmaları azaltmalısınız ki değerleriniz normale dönebilsin. Eğer size söylediklerimizi dikkate alırsanız ilerleyen zamanlar için dert etmeniz gereken bir durumunuz kalmayacak.

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