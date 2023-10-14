İncir sütünün faydaları nelerdir? İncir sütü hangi hastalıklara iyi gelir?

Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen incir sadece tatlı ve lezzetli bir meyve değildir. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu sütü sayesinde son derece faydalı bir meyvedir. Anjeer olarak da bilinen ve dut ailesinin bir üyesi olan incir oldukça önemli bir mineral kaynağıdır. İncir sütü neye iyi gelir sorusuna ise şu şekilde yanıt verilebilir:

İncir sütü düzeli kullanıldığında cilt lekeleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Yüksek besin değerine sahiptir ve güçlü antioksidandır. Kepeklenmenin önüne geçer. Mikrop kırıcı özelliği vardır. Kulak içerisindeki iltihapların temizlenmesine yardımcı olur.