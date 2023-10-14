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Haberler Sağlık İncir sütünün faydaları nelerdir? İncir sütü hangi hastalıklara iyi gelir?

İncir sütünün faydaları nelerdir? İncir sütü hangi hastalıklara iyi gelir?

İncir sütünün faydaları tahmin edilenden çok daha fazladır. Siğilden birçok cilt problemine kadar bu sütün kullanıldığı yıllardır bilinmekte. Peki incir sütü ne işe yarar? Hangi hastalığa iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen incir sadece tatlı ve lezzetli bir meyve değildir. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu sütü sayesinde son derece faydalı bir meyvedir. Anjeer olarak da bilinen ve dut ailesinin bir üyesi olan incir oldukça önemli bir mineral kaynağıdır. İncir sütü neye iyi gelir sorusuna ise şu şekilde yanıt verilebilir:

İncir sütü düzeli kullanıldığında cilt lekeleri üzerinde olumlu etkileri vardır. Yüksek besin değerine sahiptir ve güçlü antioksidandır. Kepeklenmenin önüne geçer. Mikrop kırıcı özelliği vardır. Kulak içerisindeki iltihapların temizlenmesine yardımcı olur.

İncir sütünün faydaları nelerdir? İncir sütü hangi hastalıklara iyi gelir?

Sivilce oluşmasını engeller
Cilt kaşıntılarına karşı iyidir.
Cilt tonunu eşitler ve cilde doğal bir parlaklık kazandırır.
Topuk çatlaklarına iyi gelir.
Gözenekleri sıkılaştırır.
Cildin yağlanmasını önler.

İncir sütünün faydaları nelerdir? İncir sütü hangi hastalıklara iyi gelir?

İncir sütü yüze sürülür mü sorusuna ise evet şeklinde yanıt verilebilir. Ancak kullanım şekli son derece önemlidir. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığında incir sütünün cilde faydaları oldukça fazladır.

İNCİR SÜTÜ EGZAMAYA İYİ GELİR Mİ?

İncir sütü egzama rahatsızlığının oluşturduğu etkileri en aza indirebilir. Ciltte kaşıntı oluşması son derece rahatsız edici bir durumdur. Egzama hastalarının ciltlerinde meydana gelen kaşıntıyı gidermede incir sütünün oldukça önemli etkileri vardır. Ancak incir sütünün düzenli kullanılması sayesinde bu etkileri görmek mümkün olabilir. Sedef ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan incir sütü iyileşme sürecini hızlandıran bir takviyedir.

İncir sütünün faydaları nelerdir? İncir sütü hangi hastalıklara iyi gelir?

İNCİR SÜTÜ NASIL KULLANILIR?

İncir sütü kullanımında dikkatli olunması gerekiyor. Fazla kullanmak cildinizin yorulmasına neden olabilir. Kullanım sırasında dikkat etmeniz gerekenler ise şunlardır:

Sorunlu bölgeye damlatarak masaj uygulayabilirsiniz.
Gözlerinize yakın kullanmamalısınız.
Topuk çatlağı için kullanacaksanız incir kabuğunu sütü ile birlikte çatlak olan bölgeye sürmelisiniz.
Saç bakımı yaparken de maske içerisine biraz damlatabilirsiniz.

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