Tromboz hastalığı kanserin işareti olabilir

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, Tromboz hastalığının kanser işareti olabileceğini belirtti. Op. Dr. Alur, "Kan hücrelerinin, damarların iç yüzeyine yapışması ve kan akışının önünde engel oluşturarak damarların tıkanmasına 'Tromboz' denir. Genellikle toplardamarlarda oluşmakla beraber atardamarda da Tromboza rastlanmaktadır. En sık karşılaşılan belirtilerin, ani bir şekilde başlayan bacakta şişlik, kızarıklık, hassasiyet, ciltte sıcaklık artışı, yanma ve ağrıdır. Bacaktaki şişlik sebebiyle çap artışı olur, hareket esnasında ağrı ve hassasiyet gelişir. Yürürken veya ayakta sabit dururken bacakta şişlik ve ağrı daha da artar. Renkli doppler ultrason ile damar içindeki pıhtının görüntülenmesi ile kesin tanı konulabilir" dedi.

VAKALAR ARTTI

Derin Ven Trombozundan korunmak için hareketli bir yaşam tarzı oluşturulması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. İhsan Alur, şu önerilerde bulundu: "Dünya'da ve Türkiye'de ortalama insan ömrünün uzaması, genç nüfusa oranla yaşlı nüfusun artması, kanser hastalıklarının sıklığının artması, özellikle son 3 yılda koronavirüs pandemisine bağlı olarak Tromboz vakalarının artmasına sebep olmuştur. Korunmak için her gün düzenli olarak yürüyüş veya egzersiz yapmalı, sigara içiyorsak sigarayı bırakmalı, yağlı yemeklerden uzak durmalıyız."