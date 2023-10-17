ALS nedir, belitrileri nelerdir? ALS’nin sebebi nedir, nasıl geçer?

ALS HASTALIĞI NEDİR? (AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ)

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı, beyin ve omurilikte bulunan ve kasların hareket etmesini sağlayan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Motor nöronların (kaslara hareket emri veren sinir hücreleri), kaslara uyarılar gönderemediği zaman kaslarda güçsüzlük başlar.

Henüz tedavisi bulunamayan ALS, dünyada her yıl ortalama 100 binde 2-6 oranında görülüyor. Motor Nöron Hastalığı (MND) olarak da bilinen ALS ilerleyicidir ve hastalar önce genellikle kol ve bacaklarını ardından tüm vücudunu hareket ettirmekte zorluk yaşar, konuşma, yutma ve nefes alması zorlaşır.

ALS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

ALS belirtileri her hastada farklı şekilde kendisini gösterir, genel anlamda ise şu şekildedir;

Genellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme, hastanın fark ettiği ilk belirti olur. Örneğin kalem tutmak, düğme iliklemek, çanta taşımak zorlaşır ya da hasta yürürken tökezler.

Bazı hastalarda ise hastalık, konuşma bozukluğu veya yutma güçlüğü şeklinde başlar. Hastanın kendisi ya da yakınları peltek, genizden konuşma fark eder.

Kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar bu belirtilere eşlik edebilir.

Bazı hastalarda kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir.