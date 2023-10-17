‘Kadınlar kendini muayene etmeli’

Meme kanseri tanısında ilk olarak hastanın kendi kendini muayene etmesi gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, " Hastaların yüzde 70'e yakını göğsünde kitle ile başvuruyor. Dolayısıyla önerdiğimiz 20 yaşından sonra her kadının ayda bir kez kendini elle kontrol etmesidir ve herhangi bir değişiklik hissetmesi durumunda doktora başvurmasıdır" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Tuba Mert, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Çok geç yaşta anne olmamak, doğumdan sonra ilk 6 ay emzirmek, doğum kontrol hapı ve diğer hormon ilaçlarını dikkatli kullanmak, beslenmeye özen göstererek fazla kilodan kaçınmak, alkol ve sigara gibi kanserojenlerden uzak durmak alınabilecek önlemlerdendir."