Böbrek taşları kanser kadar ciddiye alınmalı

Özel İzmir Gazi Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ümit Yıldırım, böbrek taşlarının kanser kadar ciddiye alınması gerektiğini belirterek, böbrek taşlarının tedavisinin, eskiye oranla daha kolay olduğunu ve ameliyatın ertesi günü hastanın evine ve işine dönüp, normal hayatına kaldığı yerden devam edebildiğini söyledi.

'BAZEN BELİRTİ GÖSTERMEZ'

Böbrek taşı oluşumu hakkında bilgi veren Op. Dr. Ümit Yıldırım, "Böbrek taşları oluşumunda hem genetik hem de çevresel, ayrıca diyetsel faktörler etkilidir. Çevresel faktörler olarak suyun az tüketilmesi, yediklerimizin genelde hayvansal ürünleri olması, fazla tuz tüketimi, karbonhidrat içeren içecek tüketimi, oksalat içeren gıdaların fazla tüketilmesi, çok sıcak iklim bölgeleri sayabiliriz. Bazı taşlar hiç şikayet vermeden bütün böbreği doldurup böbreğin fonksiyon kaybına hatta böbrek kaybına yol açabilmektedir. Bunlar doktor ve hastaların en korktuğu gruptur. Eğer yan ağrısı, kasık ağrısı, idrar hissi veya sık idrar gitme gibi şikayetleriniz varsa mutlaka uzman bir hekime başvurun, taş hastalığınız olabilir. Bu taş hastalığı ciddi olabilir. Erken tanı ve tedavi böbreğinizi kurtarır" ifadelerinde bulundu.