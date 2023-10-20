Göz tansiyonu (Glokom) nedir? Belirtileri nelerdir? Kimlerde görülür?

Göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır. Yavaş ilerler ve müdahale edilmediği süreçte görmede sürekli bir azalma yaşanır. Bu süreç boyunca kalıcı görme kaybına neden olabilmekle beraber, müdahale edilmediği taktirde kalıcı körlükle sonuçlanabilir. Bu yüzden glokomun erken tanı ve tedavi ile kontrol altına alınması kritik bir öneme sahiptir.

Normal şartlarda gözümüzün içerisinde "Aköz sıvı" diye de bilinen bir sıvı vardır ve bu göz içi sıvısı eş zamanlı olarak bazı yollarla (trabeküler ağ) gözü terk eder. Glokom hastalığında gözün içindeki sıvı birikimi, görme yeteneğine zarar verecek kadar yüksektir. Zaman içerisinde sıvı birikimiyle birlikte dolaylı olarak optik sinirlere olan baskı da artar. Bu durum ise görmeden sorumlu olan göz sinirinde oluşan tahribatı arttırmaktadır. Hastalık ilerledikçe kişinin görme alanında gitgide daralma gerçekleşir.

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Göz tansiyonu (glokom), her yaşta görülebilir. Ancak, 40 yaşın üzerindeki hastalarda daha sıklıkla görüldüğünden bu hastaların yılda bir defa göz tansiyonu kontrolünden geçmesi gerekir. Ailesinde göz tansiyonu olanlar ise daha sık kontrolden geçmelidir.

Göz tansiyonunu artıran unsunlar ise şu şekilde sıralanabilir:

İleri yaş

Ailede göz tansiyonu hastalığı (Genetik yatkınlık)

Sigara kullanımı

Şeker hastalığı

Miyopi (uzağı net görememe) kırma kusuru

Uzun dönem kortizon tedavisi alma

Göz yaralanması geçirme