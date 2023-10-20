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Kemik erimesine ‘dur’ diyebilirsiniz

HABER MERKEZİ
Kemik erimesine ‘dur’ diyebilirsiniz

Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, toplum sağlığı açısından oldukça önemli. İleri yaşlarda yaşanan kalça kırıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamaktan ölüme kadar götüren sağlık sorunlarından korunmanın bazı önlemlerle mümkün olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şeyma Büyükkömürcü, "65 yaş ve üstü bütün kadınlar ve 70 yaş üstü bütün erkekler kemik ölçümü yaptırmalı" dedi. Uzm. Dr. Şeyma Büyükkömürcü, osteoporoz tedavisinde kalsiyum ve D vitamini takviyesinin yanı sıra kemik yıkımını azaltan ve kemik yapımını artıran ilaçlar kullanıldığını belirterek, hastalıktan korunmak için şu önerilerde bulundu:

KAFEİNİ AZALTMAK ŞART

"Dengeli ve kalsiyumdan zengin beslenin. D vitamininizi ölçtürerek eksiklik varsa takviye alın. Alkol ve kafeini azaltın, sigarayı bırakın. Doktorunuz kısıtlamadığı müddetçe, haftada en az 3 kez ve en az 30 dakika kadar yürüyüş, yoga, pilates, tenis gibi sporlar yapın. Dans edin, merdiven çıkın."

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