Uyuz nedir, belirtileri nelerdir? Uyuz tedavisi nasıl yapılır?

Çocuklarda kulak arkası, avuç içi, yüz ve ayak tabanında kaşıntıya neden olabilir. Akarların cilt yüzeyinde açtığı tüneller, göz ile görülebilir. Uyuz hastalığı, kişinin hayatını olumsuz etkileyecek şiddette seyreder. Kaşıntının neden olduğu tahrişe bağlı olarak farklı cilt enfeksiyonları da ortaya çıkabilir. Uyuz hastalığının başlıca belirtileri;

Özellikle de geceleri artan şiddetli kaşıntı,

Cilt yüzeyinde ve özellikle de parmak aralarında akarların açtığı gri ya da beyaz renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

Sıcak banyo sonrasında artan kaşıntılar,

Yaygın şekilde ciltte görülen döküntü, kaşıntı ve yaraların oluşumu,

Cilt yüzeyinde görülen inci tanesine benzeyen içi sıvı dolu lezyonlar,

Akarların açtığı tünellerin üst kısmında kir birikmesi ve siyah nokta benzeri oluşumlar

UYUZ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Uyuz, çok kolay bir şekilde bulaşabilen bir cilt hastalığıdır. Sonbahar ve kış aylarında uyuz hastalığının görünme oranı giderek artıyor. Okul, kreş, kışla ve bakım evi gibi kalabalık ortamlarda daha çok rastlanan uyuz hastalığının asıl kaynağı, uyuz böceği ismi ile bilinen sarcoptes scabiei von hominis akarıdır.

Aile bireyleri arasında da uyuz, kolay bir şekilde bulaşabilir. Hastalığın bulaşma şekli, ortak kullanılan çarşaf, nevresim, yastık, havlu ve kıyafetler aracılığı ile olabileceği gibi ten teması ile de olabilir. İnsan vücudunda akar, 1-2 gün boyunca yaşayabilir. Bu nedenle uyuz hastalığının asıl nedeni kişisel hijyene dikkat edilmemek değildir. Uyuz hastalığının belirtilerinin ortaya çıkması, 2 ila 6 hafta arasında sürer. Fakat kişiden kişiye uyuz hastalığının belirtilerinin çıkma süresi değişiklik gösterebilir. Uyuz hastalığının az da olsa hayvanlardan insanlara bulaşma olasılığı da vardır.