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Haberler Sağlık Arpacık nedir? Neden çıkar? Arpacık tedavisi nasıl yapılır?

Arpacık nedir? Neden çıkar? Arpacık tedavisi nasıl yapılır?

Göz kapağının dışında ortaya çıkan, sivilceye benzeyen bir şişlik olan arpacık neden oluşur? Arpacık tedavisinde neler kullanılır? Arpacık bulaşıcı mıdır? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Arpacık göz kapaklarında olan yağ bezelerinin şişmesi ve yara meydana getirmesi durumudur. Çok yaygın olup birçok kişide görünen arpacık vücuda enfeksiyon sayesinde girer ve süreklilik gösterebilir. Göz kapaklarındaki yağ bezeleri sebum oluştururlar ve bunlara da yağ bezeleri denmektedir. Fakat bu yağ bezeleri kirpiklerle bağlantılı değillerdir. Bahsedilen bu noktada oluşan enfeksiyon iç arpacık adı verilen arpacığa neden olur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Arpacık göz kapakları hareket ettirildikçe hissedilen acıyla ortaya çıkar. Önce göz kapağında batmalar meydana gelir ve arpacığın çıkacağı yer kızarmaya başlar. Bu enfeksiyon vücuda bir kere girdiğinde her zaman olmasa da tekrarlama riski çok yüksektir.

Arpacık nedir? Neden çıkar? Arpacık tedavisi nasıl yapılır?

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLAR DİKKAT

Arpacığın çıkmasının en büyük sebeplerinden biri bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Bağışıklık sistemi zayıflayan kişiler bağışıklık sistemi kuvvetli kişilere nazaran daha şanssızlardır. Bağışıklık sisteminin zayıflamaması arpacık vb enfeksiyonlardan korunması için vücut direncinin yüksek tutulması gerekmektedir. Doktor kontolünde alınacak takviye vitaminler, bağışıklık sistemi kuvvetlendirici besinler tüketilmesi arpacık oluşumunu büyük ölçüde engellemektedir.

ARPACIK NEDEN ÇIKAR?

Zayıflamış bağışıklık sisteminin dışında gözde arpacık çıkmasının birçok sebebi olabilir. Örneğin yağ bezelerinde tıkanma arpacık oluşumunun başlıca sebeplerindendir. Kandaki yağ oranı yüksek olan kişilerde arpacık oluşumunun daha sık ratlandığı görülmektedir.

Arpacık nedir? Neden çıkar? Arpacık tedavisi nasıl yapılır?

DÜZENLİ CİLT VE GÖZ TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Özellikle kadınlarda yeterince iyi temizlenememiş göz makyajı arpacık oluşumuna davetiye çıkartmaktadır. Kullanılan kozmetik ürünlerinin özellikle uyumadan önce özenle ve titizlikle temizlenmesi gerekmektedir. Aksi halde göz mikrop kapabilir arpacık dışında başka bir enfeksiyon oluşabilir.

BAŞKASININ KOZMETİK ÜRÜNLERİNİ KULLANMAYIN

Kullanılan makyaj malzemeleri özellikle göz sağlığı için büyük önem arz eder. Sizin kendi gözünüze kullandığınız bir ürünü sizin dışınızda başka birinin kullanması enfeksiyon taşınmasına neden olabilir.

KENDİ YÜZ HAVLUNUZ OLSUN

Yüz yıkandıktan sonra kullanılan ortak havlu arpacık tehdidiyle size karşı karşıya bırakır. Özeliikle ortak kullanılan yüz havlularında başkasında olan arpacık enfeksiyonunun size bulaşma riski çok yüksektir. Kendinize ait çok uzun sure kullanılmaması gereken havlunuz olmalıdır.

Arpacık nedir? Neden çıkar? Arpacık tedavisi nasıl yapılır?

YAĞLI YİYECEKLER ARPARCIK OLUŞUMUNA NEDEN OLUR

Çok fazla abur cubur tüketen kişilerde arpcık oluşumunun faha fazla olduğu bilinmektedir. Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulması önerilir.

ARPACIK NASIL GEÇER?

Arpacığın basit tedavi yolları vardır. Örneğin gözünüzde kızarıklık ya da batma hissi oluştuğu andan itibaren hissedilen bölgeye sıcak su kompresi yaparsanız arpacık oluşumunun bir nebze önüne geçebilirsiniz. Çok bilinen yöntemlerden biri olan sarımsak arpacığın evde tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Arpacık çıkmış bölgeye sarımsak sürülmesi önerilir.

Sallama poşet çayların arpacık çıkan bölgece koyulması çayın bu enfeksiyona iyi geldiği arpacık tedavisinde kullanılan yöntemlerdendir. Fakat her çıkan arpacık bu şekilde tedavi edilemeyebilir. Göz kapağı kapanması, görme bulanması gibi yaşanılan sorunlarda mutlaka doktora başvurulmalı gerekli tıbbi destek alınmalıdır.

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