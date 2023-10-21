Arpacık nedir? Neden çıkar? Arpacık tedavisi nasıl yapılır?

Arpacık göz kapaklarında olan yağ bezelerinin şişmesi ve yara meydana getirmesi durumudur. Çok yaygın olup birçok kişide görünen arpacık vücuda enfeksiyon sayesinde girer ve süreklilik gösterebilir. Göz kapaklarındaki yağ bezeleri sebum oluştururlar ve bunlara da yağ bezeleri denmektedir. Fakat bu yağ bezeleri kirpiklerle bağlantılı değillerdir. Bahsedilen bu noktada oluşan enfeksiyon iç arpacık adı verilen arpacığa neden olur.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Arpacık göz kapakları hareket ettirildikçe hissedilen acıyla ortaya çıkar. Önce göz kapağında batmalar meydana gelir ve arpacığın çıkacağı yer kızarmaya başlar. Bu enfeksiyon vücuda bir kere girdiğinde her zaman olmasa da tekrarlama riski çok yüksektir.