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Haberler Sağlık Kasık fıtığı nedir, neden olur? Belirtileri nelerdir?

Kasık fıtığı nedir, neden olur? Belirtileri nelerdir?

Toplumda kasık fıtığının genellikle kişinin taşıyabileceğinden daha ağır bir yük kaldırdığında oluşabileceğine inanılmakta. Peki kasık fıtığı neden oluşur? Belirtileri nelerdir? Tedavi edilir mi?

HABER MERKEZİ

Erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 3 kat daha fazla görülen kasık fıtığı, karın duvarının zayıf olduğu yerlerde görülür. Peki kasık fıtığının belirtileri nelerdir?

KASIK FITIĞI NEDİR?

Kasık fıtığı, karın içindeki organların karın duvarındaki zayıf bölgelerden çıkarak cilt altında şişlik oluşturmasıdır.

Başlangıçta ayakta, hapşırınca, öksürünce, ıkınma ve zorlanma ile karın içi basıncın artmasına bağlı olarak kasık bölgesinde görülür.

Kasık fıtığı nedir, neden olur? Belirtileri nelerdir?

KASIK FITIĞI BELİRTİLERİ

Kasık bölgesinde şişlik ve kabarıklık

Kasık bölgesinde gevşeme

Kasık bölgesinde ağrı

Şişlik üzerinde yanma

Ağır kaldırma sırasında basınç hissi

Zorlamada rahatsızlık ve acı

Yemeklerden sonra ağrı veya kabızlık

Kasık fıtığı nedir, neden olur? Belirtileri nelerdir?

KASIK FITIĞI TEDAVİSİ

Kasık fıtığının tek tedavi olasılığı cerrahi yöntemdir. Herhangi bir şekilde ilaçla tedavisi bulunmaz. Ancak ileri yaştaki hastalar ve fiziksel açıdan cerrahi duruma müsait olmayan kişiler için doktor kontrolü altında kasık bağı kullanımı önerilebiliyor.

Yalnızca ameliyat yoluyla fıtığın çıktığı yere geri döndürülmesi mümkündür. Fakat ameliyat olması mümkün olmayan kişiler için özel durumlarda bazen kasık bağının da kullanılması doktorlar tarafından önerilmektedir.

KASIK FITIĞI AMELİYATI

Kasık fıtığı ameliyatı açık ameliyat olup fıtığın bulunduğu kasıkta 4-5 cm kesi açılarak gerçekleştirilmektedir. Böylece ameliyat ile fıtığın çıktığı yere geri döndürülmesi amaçlanmaktadır. Bugünün teknolojisinde oldukça kolay olan kasık fıtığı ameliyatı genel olarak risksizdir. Hatta küçük çocuk ve bebeklerde bile bu ameliyat kolaylıkla yapılabilmektedir.

KASIK FITIĞI NELERE YOL AÇAR?

Kasık fıtığı nelere yol açar sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kasık fıtığı olduğundan o bölgede ağrı şişkinlik ve rahatsızlık hissi oluşmaktadır. Genel hayat koşullarını olumsuz etkileyen kasık fıtığının ağrısı kolay geçmez. Ayrıca kişi herhangi bir şeyi kaldırmakta zorlanır. Yemeklerin ardından basınç hisseder, rahatsız olur ve acı çeker. Bazı kişilerde kasık fıtığı bağırsak sorunlarına yol açarken midede bulantı ve kusmaya da yol açabilir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kasık fıtığı nedir, neden olur? Belirtileri nelerdir?

Ameliyatın ardından kişinin ortalama 1 hafta-10 gün yatak istirahati yapması gerekmektedir. Bu süreçte hareketlerine dikkat etmesi de önemlidir.
Kasık fıtığı ameliyatı sonrası kişi kasığını zorlamadığı sürece gündelik işlerini yapmaya devam edebilir. Fakat araba kullanmak, cinsel ilişki, ağır yük ve kasığı zorlayan hareketlerden kaçınmak gerekmektedir.
Kasık fıtığı ameliyatı sonrası kişi kendi yaşamına geri döndüğünde de genel olarak kasığını zorlayıcı olan her şeyden uzak durmalı tekrar fıtık oluşmasını engellemelidir.

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