Kasık fıtığı nedir, neden olur? Belirtileri nelerdir?

KASIK FITIĞI TEDAVİSİ

Kasık fıtığının tek tedavi olasılığı cerrahi yöntemdir. Herhangi bir şekilde ilaçla tedavisi bulunmaz. Ancak ileri yaştaki hastalar ve fiziksel açıdan cerrahi duruma müsait olmayan kişiler için doktor kontrolü altında kasık bağı kullanımı önerilebiliyor.

Yalnızca ameliyat yoluyla fıtığın çıktığı yere geri döndürülmesi mümkündür. Fakat ameliyat olması mümkün olmayan kişiler için özel durumlarda bazen kasık bağının da kullanılması doktorlar tarafından önerilmektedir.

KASIK FITIĞI AMELİYATI

Kasık fıtığı ameliyatı açık ameliyat olup fıtığın bulunduğu kasıkta 4-5 cm kesi açılarak gerçekleştirilmektedir. Böylece ameliyat ile fıtığın çıktığı yere geri döndürülmesi amaçlanmaktadır. Bugünün teknolojisinde oldukça kolay olan kasık fıtığı ameliyatı genel olarak risksizdir. Hatta küçük çocuk ve bebeklerde bile bu ameliyat kolaylıkla yapılabilmektedir.

KASIK FITIĞI NELERE YOL AÇAR?

Kasık fıtığı nelere yol açar sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kasık fıtığı olduğundan o bölgede ağrı şişkinlik ve rahatsızlık hissi oluşmaktadır. Genel hayat koşullarını olumsuz etkileyen kasık fıtığının ağrısı kolay geçmez. Ayrıca kişi herhangi bir şeyi kaldırmakta zorlanır. Yemeklerin ardından basınç hisseder, rahatsız olur ve acı çeker. Bazı kişilerde kasık fıtığı bağırsak sorunlarına yol açarken midede bulantı ve kusmaya da yol açabilir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;