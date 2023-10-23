Kronik stres nedir, belirtileri nelerdir? Kronik stresin tedavisi var mıdır?

Günlük hayatta hemen hemen herkesin yaşadığı stres, normal şartlar altında kişiyi tehdit eden bir durumla karşılaştığında vücudun tepki oluşturmasını sağlasa da ilerleyen boyutlarda ciddi tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Kronik olan stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıkların oluşmasına zemin hazırlıyor.
KRONİK STRES NEDİR?
Hastalık değildir ancak hastalığın getirdiği sağlık sorunlarını doğurabilir. Kronik olmayan ve kontrolü elden kaybolmayan stresler daha kolay kontrol altına alınabilir. Daha rahat odaklanmak ve hastalığı daha kolay farkına varmaya yardımcı olabilir. Stres dikkate alınması gereken ve ilerlemeden gerekli önlemlerin alınması gereken bir hastalıktır. Aile, arkadaş ve çevre ile ilişkilerin sağlıklı olması için stresin farkına varılmalı ve dikkate alınmalıdır.
STRES VÜCUTTA NELERE NEDEN OLUYOR?
İnsan beyni etraftan gelen tehdit edici her şeyi algılayan muazzam bir tarama cihazı gibidir. Bu sistem dış etkenlerden gelen tehdidi algıladığında alarm vermeye başlar. Böylelikle kişiyi dış tehditlere karşı uyaran adrenalin hormonu salgılanır. Bu durum da kalp hızının ve tansiyonun yükselmesine neden olur. Böylelikle alarma geçen beyin sistemimiz hızlı düşünmek için daha fazla oksijen almaya çalışır ve nefes alışverişleri hızlanır.
Vücut dengesi değişir;
Gözbebekleri genişler,
Üşüme hissi başlar,
Sık nefes alınmaya başlanır hatta bazen nefes yetmiyor gibi hissedilir,
Kalp çarpıntıları olur,
Kaslar gerginleşir,
Kabızlık problemi olur.