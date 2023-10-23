Kronik stres nedir, belirtileri nelerdir? Kronik stresin tedavisi var mıdır?

KRONİK STRES BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kronik stresin belirtileri günlük hayatta ya da kişinin vücudunda pek çok belirti ile kendini gösterebilir. Tek bir belirti değil, birden fazla stres belirtisi vardır. Bu belirtiler fiziksel, duygusal, zihinsel ya da sosyal belirtiler olarak sıralanabilir. Kronik stres belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1. Fiziksel belirtiler, adından da anlaşılacağı gibi kişinin vücudunda meydana gelen ve kendini gösteren belirtiler olarak tanımlanabilir. Baş ağrısı, çene kasılması, kas ağrıları, ishal ya da kabızlık durumu, enerji kaybı, kalp krizi, yüksek tansiyon, aşırı terleme, diş gıcırdatma, uyku düzeninin bozulması olarak sıralanabilir. Bunlar oldukça olumsuz etkiler olup, kişiyi son derece kötü etkileyen durumlardır.

2. Duygusal belirtiler, vücutta yani fiziksel olarak yaşanmış olan belirtilerin etkisi duygusal bir şekilde de kişiye etki etmektedir. Bu sebepten dolayı kişi stresli olduğu zaman kişinin duygusal olma eğiliminde farklılık görülür. Bu farklılık genel olarak olaylara daha duygusal bakma ya da daha alıngan hissetmek olabilir. Endişe ve kaygı, çabuk ağlama hissi, depresyon, saldırganlık, düşmanlık, asabi ve gerginlik hali, öfke patlaması bazı duygusal belirtiler olarak sıralanabilir.

3. Zihinsel belirtiler ise diğer etkiler ile birlikte daha fazla kendini gösteren ve bunun yanı sıra diğer belirtiler ile ilişkili olan belirtiler olarak sayılabilir. Fiziksel belirtilerin olduğu gibi zihinsel belirtiler de kişiyi etkilemektedir. Unutkanlık durumu, sık sık kararsızlık yaşamak, konsantrasyon ve odaklanmada güçlük çekmek, hata yapma oranının artış göstermesi, iş hayatında ve günlük hayatında düşüş yaşamak, hafızanın zayıflaması, dalgınlık zihinsel belirtilerin arasında yer alır.

4. Sosyal belirtiler, stres ile meydana gelen belirtiler olup sosyal yaşantıyı etkileyen belirti türü olarak bilinir. Özgüvensizlik yaşamak, insanlara karşı güvenin düşmesi, başkasını suçlamak, savunmacı tutumlar sergilemek, çevreye küsmek, rencide edici bir şekilde konuşmak gibi durumlar kronik stresin meydana getirdiği sosyal belirtiler olarak sıralanabilir.