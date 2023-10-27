Cruise gemisindeki kongreye büyük ilgi

6'ncı Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, 5-13 Ekim tarihleri arasında ilk defa MSC Splendida gemisinde, denizde gerçekleştirildi. Kongreye çok sayıda akademisyen, avukat, hukukçu ve hekim katıldı. 1680 kabinli Cruise gemisinde düzenlenen ve 200'e yakın üst düzey tıp ve hukuk alanında faaliyette bulunan katılımcı ile 9 gün boyunca MSC Splendida gemisinde gerçekleştirilen kongrede, İstanbul-İtalya-Yunanistan- Kuşadası rotası takip edildi. Gemide gerçekleştirilen Türk Gecesi'ne de özellikle yabancı katılımcıların ilgisi büyük oldu.

'BAŞARILI OLDU'

Kongreyi başarı ile gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Dosthealth Kurucusu Hukukçu Gülten Dost, "Öncelikle Cruise gemisinde kongre biraz kulağa yabancı gelebilir fakat gayet başarılı oldu. Ayrıca katılımcılarımız arasında ilk defa yurtdışı deneyim yaşayanlara da Cruise gemisinde kongre yaparak hayatlarında farklı bir deneyim sunduk. Bir yandan gemiyi anlatırken, diğer yandan sabır gerektiren ve yoğun emekler harcanması gerektiren bir yol haritamız vardı. Fakat bugün bunu başarmanın mutluluğunu duyuyoruz" diye konuştu.

GEMİDE YER KALMADI

Gülten Dost kongrenin ülkemizdeki en büyük hukuk kongresi olduğunu; bunun dışında da gemide ilk defa düzenlenen bir hukuk kongresi olması nedeniyle de farklılık oluşturduğunu belirterek, " Cruise gemisinde kongre yaparak bunu ilk biz deneyimledik. Programa muazzam derecede yoğun ilgi vardı. Öyle ki daha minimal düşündüğümüz katılımcı sayısı planlanandan çok olunca ve gemide de yer kalmaması nedeniyle katılmak isteyen katılımcıların kayıtlarını alamamanın üzüntüsünü de yaşadık. Her gün dolu geçti. Geminin bize ayrılan toplantı salonlarında MSC CRUISE ekibinin bize verdiği destek ile bilimsel toplantılarımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITTIK'

KARA turları düzenleyerek farklı kültürleri de tanıma fırsatı bulduklarını belirten Dosthealth Kurucusu Hukukçu Gülten Dost, LLM "İtalyan gemisinde düzenlediğimiz Türk Gecesi ile kendi kültürümüzü de yabancı misafirlerimize tanıttık. Bu anlamda kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen başta Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere, bu görevi üstlenmemizde bize sonuna kadar inanan Tıp Hukuku Enstitüsü ve Kongre Başkanımız Av. Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan Hakeri ve Eş Başkanımız Prof. Dr. Refik Korkusuz'a, Türkiye'nin her yerinden ve yurtdışından kongreye katılım sağlayarak bizlere bilimsel şölen yaşatan birbirinden değerli hocalarımıza, avukatlara, meslektaşlarıma, hekimlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İMİZ KUTLU OLSUN"

CUMHURİYETİN bu yıl 100 yaşına girmesine değinen Gülten Dost, " Türkiye Cumhuriyeti bu yıl 100'üncü yaşını kutluyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yaşında özellikle kadınlar çok büyük başarılar elde ettiler. Voleybol takımımız bizleri gururlandırdı. Diğer spor dallarında ve bilim alanında da önemli başarılar elde ettik. Bu anlamda bende Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kadını olarak Atatürk'ün yolunda özgür bir şekilde böyle bir kongrenin organizasyonunu gerçekleştirmekten dolayı onur ve gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerinde bulundu.