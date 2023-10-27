Evde ve işyerinde check-up dönemi

Günümüzde sağlığın, yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Dr. Tanju Yılmazer ancak, yoğun iş temposu, trafik sıkışıklığı ve uzun hastane bekleme süreleri gibi faktörler sağlık kontrollerini ihmal edilmesine yol açtığını söyledi. Evde ve işyerinde yapılan check-up hizmetlerinin sağlık kontrolüne erişimi kolaylaştırdığını belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Dr. Tanju Yılmazer, evde ve işyerinde yapılan check-up hizmeti hakkında bilgiler verdi.

ÇOK YÖNLÜ MUAYENE YAPILIYOR

"CHECK-UP belirgin bir sağlık sorunu bulunmadan temel özellikleriyle sağlığın değerlendirilmesidir" diyen Dr. Tanju Yılmazer, " Bu sayede henüz bir şikayete yol açmamış hastalıkların erken tanınması mümkün olur. Bu değerlendirmenin evde/ işyerinde ya da kişinin bulunduğu yerde yapılması çeşitli kolaylık ve imkânları beraberinde getirecektir. Rutin yapılacak check-up sayesinde kişilerde ev ortamlarında herhangi bir hastalık oluşmadan gerekli koruyucu yöntemler planlanabilir ve oluşabilecek daha ciddi hastalıkların önüne geçilebilir" dedi. Check-up sırasında öncelikle çok yönlü muayene yapıldığını kaydeden Dr. Tanju Yılmazer, " Bu uygulama çok yol gösterici olacaktır. Ayrıca kişilerin sağlık durumları, genetik risk faktörleri, cinsiyet, yaş, beden ölçüleri ve kişinin geçmişteki sağlık öyküsü gibi durumlar göz önünde bulundurularak kişiye özgü bir tarama planı belirlenir. Testler ile de sağlık durumu hakkında önemli bilgi edinilebilir" diye konuştu.

HEKİM DEĞERLENDİRMESİ

CHECK-UP sonuçlarının hekimlerce değerlendirilip kişiye sağlık planı yapıldığını belirten Dr. Yılmazer, "Gerekirse ek test ve sağlık değerlendirmeleri önerilir. Sonraki tetkik, kontrol ve check-up işleminin ne zaman yapılacağı belirtilir" dedi.