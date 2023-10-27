Kalp damar ameliyatındaki gelişmeler konfor sağlıyor

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Reyhanoğlu koroner arter hastalığının cerrahi tedavi yöntemi olan koroner bypass cerrahisinde damar hazırlama yöntemi olan endoskopik safen ven (bacak yüzeyel toplardamarı) tekniğinin günümüzde yeni ve güncel teknik olduğunu söyledi. "Yıllar içinde teknolojideki gelişmelere paralel olarak koroner bypass cerrahisi teknikleri de tüm dünyada ve ülkemizde gelişim göstermiştir" diyen Doç. Dr. Hasan Reyhanoğlu, "Koroner bypass cerrahisinde hastaların tamamına yakınında damar grefti olarak LİMA (sol meme damarı) kullanılmaktadır. Birden fazla damar grefti gerektiği zamanlarda ise sıklıkla sol meme damarına ilave olarak bacaktan çıkarılan safen ven (bacak toplardamarı) kullanılmaktadır. Sol meme damarı yıllardır aynı teknik ile çıkarılırken safen veninin çıkarılma teknikleri son yıllarda gelişim göstermiştir. Klasik yöntemde bacakta ayak bileği ile kasık arasında seyreden safen veni 20-80 cm arasında değişen uzun bir cilt kesisi ile çıkarılırken; son yıllarda daha sık tercih edilen endoskopik yöntemde uzun cilt kesisi yapılmadan minimal travma ile çıkarılmaktadır. Bu yeni yöntemde standart yöntemde yapılan uzun cilt kesisi yerine diz üstüne yapılan 1-2 cm'lik küçük bir kesiden safen ven bulunduktan sonra endoskopik kamera ve özel aletler kullanılarak ilave kesi yapılmadan kısa sürede çıkarılmaktadır" dedi.

MİNİMAL TRAVMA

Doç. Dr. Hasan Reyhanoğlu son yıllarda alt yapısı yeterli ve yoğun koroner bypass cerrahisi yapılan merkezlerde daha sık tercih edilen bu yeni tekniğin klasik yöntemde sıklıkla görülen yara iyileşmesi, enfeksiyon, bacak ağrısı ve küçük sinir hasarına bağlı hissizlik gibi komplikasyonları azalttığının gözlemlendiğini belirterek, " Özellikle şişman ve şeker hastalığı olan hastalarda daha sık görülen bu sorunlar minimal travma ile yapılan bu teknikte daha az görülmektedir. Ek olarak daha az yara izi olması nedeniyle kozmetik açıdan hasta için ameliyat sonrası dönemde ayrı bir avantaj sağlamaktadır.

TECRÜBE GEREKTİRİR

Bu tekniğin belli bir tecrübe sonrası yapılması gerektirdiğini belirten Doç. Dr. Hasan Reyhanoğlu gerek ameliyat sonrası yara yerine bağlı şikayetleri azaltması gerekse kozmetik avantajları nedeniyle koroner bypass cerrahisinin yoğun yapıldığı merkezlerde daha da yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.