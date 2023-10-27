Meme kanserini hemen fark etmek hayat kurtarır

KADINLARDA en çok görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten Bodrum Amerikan Hastanesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selma Tükel, erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını söyledi.

Prof. Dr. Tükel, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu da belirtti.

'BÜYÜDÜKÇE VÜCUDA YAYILIR'

PROF. Dr. Tükel sözlerine şu şekilde devam etti: "Meme kanseri, bir grup meme hücresinden köken alır. Çoğalmaya başlar, önce kendini oluşturur. Büyüdükçe önce çevre dokuya, daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılır. Meme kanserinin görülme olasılığını artıran durumlar ise aile öyküsü, stres, şişmanlık, günlük fiziksel aktivitenin az olması, alkol ve sigara kullanımı, ileri yaş ve genetik yatkınlık olarak sayılabilir. Meme kanserinde en büyük çözüm erken tanıdır ve hayat kurtarır. Evre 1 ve Evre 0 kanserlerde hayatta kalma şansı yüzde 92'dir. Genel olarak söylemek gerekirse, erken tanı ile memeyi kaybetmeden tedavi şansı sağlanabilir. Bu yüzden oldukça önemli."