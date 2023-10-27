Yazın etkilerine karşı kök hücre tedavisi

Bu yıl yaz mevsimi geçmiş yıllara göre oldukça sıcak geçti. Mevsim normallerinin üzerinde geçen yaz mevsimi ve güneş cildimize ister istemez bazı zararlar verebiliyor. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Karas yaz mevsiminin cildinize olan etkilerinden kurtulmak, cildinizi kışa ve 2024'e hazırlamak için kök hücre tedavileri arasında bazı seçenekler bulunduğunu söyledi.

CİLDİNİZİ HAZIRLAYIN

Kök hücre tedavilerinin, cilt yenilenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Op. Dr. Cem Karas " Kök hücre tedavileri cildin yeniden yapılanmasına yardımcı olur ve ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltır. Kök hücre cilt bakımı, cildin gençleşmesini ve yeniden canlanmasını hedefler. Özellikle yaşlanma belirtilerini azaltmak, cilt dokusunu iyileştirmek ve cilt tonunu eşitlemek için kullanılır. Kök hücre cildin kendi kendini yenileme kapasitesini ve kollajen üretimini artırır ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

KENDİ KÖK HÜCRELERİ

"Kök hücre ile yüz gençleştirme yöntemiyle kişinin kendi kök hücreleri yüzüne enjekte edilerek bu hücrelerin fibroblast oluşumu ve kolajen yapımını artırdığı düşünülmektedir" diyen Op. Dr. Karas, " Fibroblastlar normalde deride bağ dokusunda bulunan ve cildin gençlik ve elastikiyetini sağlayan kolajenin yapımını sağlayan hücrelerdir. Bağ dokumuz temsili bir duvar olsaydı kolajende tuğlalarımız olurdu" dedi.

10 GÜNDE ETKİ EDER

Kök hücre uygulamasından sonra dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayan Op. Dr. Karas, " Uygulamadan birkaç saat sonra yıkanılabilinir ve yeme içme serbesttir. Kök hücre uygulamasından sonra aynen mezoterapi uygulaması gibi uygulama bölgesinde kızarıklık, şişlik ve/veya morluk olabilir. Kişi ertesi gün rahatlıkla işine gidebilir. Etkinliğinin görülmesi için 1 hafta 10 güne ihtiyaç vardır. Kişinin ihtiyacına göre tekrar seans gerekebilir ve diğer mezoterapiler ya da dolgu işlemleri ile kombine edilebilir" diye konuştu. Kök hücre tedavilerinin, cilt gençleştirme ve yaşlanmanın etkileriyle savaşma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Op. Dr. Cem Karas, " Ancak her hasta farklıdır, bu nedenle her tedavi kişiye özel olarak planlanmalıdır. Bu tedaviler, genç ve sağlıklı bir görünüm elde etmek isteyen birçok kişi için iyi bir seçenek olabilir. Cilt gençleştirme alanındaki bu yenilikçi yaklaşım, birçok kişiye daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırma potansiyeline sahip" ifadelerinde bulundu.