‘Bağışıklığı güçlendirme mevsimi geldi’

Sonbaharın kendini hissettirmesi ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek yeniden önem kazanmaya başladı. Bu konuda neler yapmamız gerektiğini ClinicA Kurucusu Uzman Hemşire Arya Nigar Özçetin anlattı. Özçetin, çinko, demir, magnezyum ve balık yağı kullanımları hakında bilgiler verdi. Özçetin, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücudumuzun tüm sistemi için yapmamız gereken şeylerin en başında su içmek var. Sonrasında vitamin, mineral ve elektrolit dengemizi optimal düzeyde tutmamız gerekir. Bunlar için bilinçli vitamin takviyeleri, gerek görülür ise zindelik kürlerinden faydalanabiliriz" dedi.

NASIL KULLANILMALI?

Vitamin kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatan Özçetin, "Her vitaminin ayrı bir kullanım dozu ve şekli var. Kullanım dozuna değerlere göre hekimler karar verirken; kullanım şekli ve saklama koşulları da farklılık gösterir. D vitamininin yemeklerden sonra alınması gerekir. D vitamini genelde kış aylarında güneşin yüzünü daha az göstermesi sebebiyle değerlerde düşüş gözlemlediğimiz bir vitamin. Kullanım dozuna her zaman olduğu gibi kan değerlerine göre hekim karar verse dahi D vitamini kullanım şekli için önemli bir nokta var. D vitamini yağda çözünür. Emiliminin artması için yemeklerden hemen sonra alınmalıdır. Ama aynı zamanda D vitamini melatonin salınımını azalttığı için uyku problemine yol açabilir. Bu nedenle akşam kullanımından kaçınılmalı. D vitamini kahvaltı sonrası alınır ise daha dinç ve zinde bir gün geçirmiş oluruz" dedi.

'SUDA ÇÖZÜNÜYOR'

Demir takviyesi alınırken dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Özçetin, "Demir takviyesi alınırken en önemli nokta süt ve süt ürünlerinin demir emilimini azaltmasıdır. Bu yüzden kahvaltıdan 1 saat önce demir takviyesi almanız ve demir takviyesinden hemen sonra C vitamini değeri yüksek bir meyve tüketirseniz demir emilimini artıracaktır. B12 eksikliğinin de ileri seviyede ciddi sonuçlara yol açtığı biliniyor. Bu sebeple kan değeri ile tespitinin ardından sonuç değerine göre çok düşük ise ilk etapda enjeksiyon tedavisi ile belirli bir düzeye getirmek önemli. Sonrasında takviye alacaksak bilmeniz gereken şey B12 suda çözünür. Bu yüzden aç karnına alınmalı. Yani yemeklerden 30 dakika önce yada yemekten 2 saat sonra. B12 için sabah kullanımı en uygun zamandır" dedi. Balık yağının çocuklar kadar yetişkinler için de önemli olduğunu belirten Özçetin, "Balık yağı kullanımı için en önemli şey soğuk içilmesi. Balık yağı hava ile temasının ardından oksitlenir. Bu sebeple açıldıktan 3 ay sonra kullanımı durdurulmalı" dedi.

HASTALIKLARLA SAVAŞIYOR

ÇİNKONUN vücutta depolanmadığını anlatan Özçetin, "Ancak yeterli kadar takviye sağlanır ise antioksidan etki yapar. Yani hastalıklarla savaşacak bağışıklık sistemini bizim için hazırlamaya katkıda bulunur. Yemekten en az 2 saat sonra verilmelidir" diye konuştu.

İLGİ GİDEREK ARTTI

SON zamanlarda magnezyuma ilginin giderek arttığını ifade eden Özçetin, "Magnezyum çeşitleri olan bir takviyedir. kronik kabızlık ve kas ağrısı için mg sitrat, uyku problemleri için mg glisinat, kalp damar rahatsızları ve hipertansiyon için mg taurat, enerjik olmak için mg malat, panik atak migren için mg l-theronate kullanılır" dedi.