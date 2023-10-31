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Haberler Sağlık Kuru öksürük nedir? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Kuru öksürük nedir? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Mevsim geçişlerinde daha çok karşımıza çıkan hastalıklardan biri de kuru öksürüktür. Peki kuru öksürük neden oluşur? Kuru öksürüğü geçirecek doğal çözümler var mıdır, tedavisi nedir?

HABER MERKEZİ

Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi de kuru öksürüktür.

KURU ÖKSÜRÜK NEDİR?

Eğer öksürükle beraber boğazda balgam (tıpta mukus olarak da bilinir) bulunmuyorsa, buna kuru öksürük denir. Tozlu, havasız ortamlarda bulunmak ve sigara dumanına maruz kalmak da kuru öksürüğü tetikleyebilir.

KURU ÖKSÜRÜK NEDENLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük oldukça rahatsız edici olabilir. Genellikle kış aylarında veya soğuk havalarda ortaya çıkar. Kuru öksürüğün en çok bilinen nedenleri arasında virüsler sebebiyle oluşan solunum yolu enfeksiyonları gelir.

Diğer sebepler arasında ise alerji, havada bulunan ve boğazı irrite edebilecek partiküller ve uzun süre kuru hava solumak bulunur. Bazı ilaçların yan etkileri de kuru öksürüğe sebep olabilir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un semptomlarından birisi de kuru öksürüktür.

Kuru öksürük nedir? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Bulunulan ortamın havası kuru veya nemsiz ise havalandırmak veya ortamın nem dengesine dikkat etmek, sigara veya tütün ürünlerinden uzak durmak ve bu ürünlerin kullanıldığı ortamlarda bulunmamak kuru öksürükten kaçınmak için alınabilecek önlemler arasındadır.

Kuru öksürüğün ortaya çıktığı ve rahatsızlık oluşturduğu durumlarda, boğazı rahatlatmak için bal tüketilebilir. Bal, tek başına tüketildiğinde bile öksürüğü rahatlatıcı etkiye sahiptir.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Kuru öksürüğün geçmesi için iki farklı yöntem izlenir. Bunlardan biri doğal bitkisel yöntemlerdir. Farklı bitki çayları ve besinler ile kuru öksürüğün geçmesi için basit yöntemler uygulanabilir.

Kuru öksürük tedavisi kapsamında uygulanan bir diğer yöntem ise öksürük ilacıdır. Doktor kontrolü ile içilen öksürük ilaçları, öksürüğe yol açan bakteri ve virüslerin ortadan kalkmasında yardımcı olur.

Kuru öksürük nedir? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Ihlamur çayı kuru öksürük için iyi gelen bitki çaylarından biridir Sıcak bir şekilde günde 2 ya da 3 kez tüketilmesinde herhangi bir sorun olmayan ıhlamur çayı, boğazın yumuşamasına yardımcı olur. Ihlamur çayının tadından rahatsız olan kişiler bal ve limon ile çaya tat katabilir.

Ayva yaprağı demlendiğinde içindeki antiviral bileşenler kuru öksürüğe iyi gelir. Ayva yaprağı çayı boğaz tahrişinin iyileşmesinde de etkilidir.

Kuru öksürüğe iyi gelen çaylardan biri de ekinezya çayıdır. Ekinezya çayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek grip ve nezle gibi gribal hastalıklara karşı koruma sağlar. Bu da viral hastalıkların sonuçlarından biri olan kur öksürüğü keser.
Ihlamur ve ayva yaprağı çayı ayrı ayrı tüketilebildiği gibi kuru öksürük için birlikte de tüketilebilir. Bu karışım ile boğazdaki iltihabın kısa sürede iyileşmesi sağlanır.

Zencefil ve karabiber ile birlikte hazırlanan ballı karışım kuru öksürüğe iyi gelir.

Toz karabiber ile sadece bal eklenerek hazırlanan karışımda boğazdaki bakterileri öldürür ve kuru öksürüğü keser.
Kuru öksürük için tüketilmesi önerilen bitki çaylarından biri de yeşil çaydır. Yeşil çay antioksidan oranı açısından zengindir.

Kuru öksürük nedir? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

KURU ÖKSÜRÜK HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR?

Kuru öksürük, kişiler tarafından genellikle hafife alınsa da bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Kuru öksürük ile birlikte kişilerde halsizlik, ateş ve mide bulantısı yoksa bu rahatsızlık kolay ve basit yöntemler ile atlatılabilir. Kuru öksürük astım, kalp yetmezliği, akciğerde sıvı toplanması, nezle, farenjit, tüberküloz ve reflü gibi hastalıkların habercisi olabilir. Bu yüzden eğer kişilerde kuru öksürük şiddetli ve uzun süreli devam ediyorsa doktor kontrolü aksatılmamalıdır.

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