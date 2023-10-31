Kuru öksürük nedir? Kuru öksürüğe ne iyi gelir?

Vücudun savunma mekanizmasında yaşanan problemlere bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bir tanesi de kuru öksürüktür.

KURU ÖKSÜRÜK NEDİR?

Eğer öksürükle beraber boğazda balgam (tıpta mukus olarak da bilinir) bulunmuyorsa, buna kuru öksürük denir. Tozlu, havasız ortamlarda bulunmak ve sigara dumanına maruz kalmak da kuru öksürüğü tetikleyebilir.

KURU ÖKSÜRÜK NEDENLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük oldukça rahatsız edici olabilir. Genellikle kış aylarında veya soğuk havalarda ortaya çıkar. Kuru öksürüğün en çok bilinen nedenleri arasında virüsler sebebiyle oluşan solunum yolu enfeksiyonları gelir.

Diğer sebepler arasında ise alerji, havada bulunan ve boğazı irrite edebilecek partiküller ve uzun süre kuru hava solumak bulunur. Bazı ilaçların yan etkileri de kuru öksürüğe sebep olabilir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un semptomlarından birisi de kuru öksürüktür.