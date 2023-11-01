100. yılda yerel ve mevsimsel beslenme

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. 29 Ekim, sadece bir yıl dönümü değil, aynı zamanda ülkemizin modernleşme, gelişim ve dönüşümünün simgesidir. Bu anlamda Cumhuriyetimizin yeni yaşı, birçok konuda da geleceğe yönelik hedefler belirlemek için fırsattır.

Beslenme, özellikle vurgulanması gereken önemli konulardan biridir.

Çünkü beslenme demek yalnızca vücudumuzun beslenmesi demek değildir; beslenme ülke ekonomisini, çevreyi ve kültürel kimliğimizi de yakından ilgilendirir. 100. yılda ülkemiz ve dünyamız için beslenme alanında atılacak en önemli adımlardan birisi de yerel ve mevsimsel beslenmenin desteklenmesi olmalıdır.

YEREL BESLENME NEDİR?

Yerel beslenme, bir bölge veya ülkenin kendi coğrafi koşullarına, iklimine ve kültürel geçmişine dayalı olarak gelişmiş bir beslenme tarzını ifade eder. Bireylerin ve toplumların yakın çevrelerinde yetişen besinleri tüketerek ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir beslenme yaklaşımıdır. Bu beslenme yaklaşımı, o bölge veya ülkenin yerel tarım ürünlerine ve geleneksel yemeklerine dayalıdır. Mevsimsel beslenme ise bireylerin yerel iklim ve mevsimsel koşullara bağlı olarak mevsimlere göre değişen meyve, sebze ve diğer gıdaları tercih etmesi ve tüketmesidir. Her bölgenin iklim koşullarına göre tüketilecek besinler çeşitlilik gösterebilir. Yerel ve mevsimsel beslenmenin sağlık, ekonomi, çevre ve kültürel değerlerimiz açısından birçok yararı vardır.

Beslenme alışkanlıklarımız sağlığımızı doğrudan etkilemektedir.

Yerel tarım ürünlerinin ve geleneksel yemeklerin tercih edilmesi ile vitaminler, mineraller ve diğer besin maddeleri bakımından daha zengin bir beslenme anlamına gelir. Çünkü meyve ve sebzeler taşıma ve işleme sırasında ya da market raflarında beklerken besin değerlerinin bir kısmını kaybedebilirler.

Özellikle birçok üründe antioksidan içeriği depolama sırasında azalır.

Örneğin sağlıklı cilt ve dokular için gerekli olan ve suda çözünebilen önemli bir antioksidan C vitamini, taze meyve ve sebzelerde hasattan kısa bir süre sonra kaybolmaya başlar. Yerel olarak yetiştirilen ürünler genellikle çok uzaklara gitmek veya depolarda uzun süre beklemek zorunda olmadığından antioksidanlar, vitaminler, mineraller gibi birçok besin öğesi bakımından daha zengin kaynaklardır.

Tabi ki ürünlerin mevsiminde olması da önemlidir.

EKONOMİYİ DESTEKLER

Yerel ve mevsimsel beslenmenin bir diğer önemli faydası uygulayanların kendi bölgesindeki tarım ve hayvancılığı destekliyor olmasıdır.

Yerel tarım ürünlerinin ve geleneksel yemeklerin tercih edilmesi, çiftçilere ve üreticilere daha fazla iş imkânı sağlar.

Ülke içinde üretim ve istihdamı artırarak kırsal alanların gelişimine katkıda bulunur ve köylerimizin canlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yerel ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması ülkemizin ihracat potansiyelini artırabilir.

Ülke içinde artan üretimle beraber dışa bağımlılık azalır.

Bu durum ülkenin ihracat potansiyelini artırarak ekonomiye büyük yarar sağlar.

Yerel ve mevsimsel beslenme, çevre sağlığı ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir rol oynamaktadır. Yerel ürünlerin tercih edilmesi, su, toprak ve enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını teşvik eder. Çünkü yerel ürünlerin taşınması için uzun mesafeler gerekmez, bu durum daha az çevre kirliliği ve daha az karbon emisyonu demektir.

ÇEVREMİZ İÇİN EN İYİSİ

Bu nedenle yerel ve mevsimsel tüketilen besinlerin su ve karbon ayak izi, ithal edilen gıdalara göre çok daha azdır.

Son olarak yerel çiftçileri desteklemek, bölgenizdeki yeşil alanların ve tarım arazilerinin korunmasına yardımcı olur.

Sürdürülebilir uygulamaları kullanan yerel çiftlikler biyolojik çeşitliliği artırabilir.

KÜLTÜREL MİRASIMIZ

Türk mutfağı, zengin bir geçmişe sahiptir ve yemeklerimiz, bize ait olan kültürel mirası yansıtır. Yerel beslenme, geleneksel yemeklerin ve mutfak kültürünün korunmasına yardımcı olur.

Bu beslenme çeşidi kültürel kimliğimizi ve mirasımızı da gelecek nesillere aktarır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir Türkiye bırakmak için yerel ve mevsimsel beslenmeye odaklanmak şarttır. Sizde yerel ve mevsimsel beslenmeyi ilke edinmek isterseniz mevsiminde olan ürünleri takip edip yerel çiftçi pazarlarınızdan alışveriş yaparak işe başlayabilirsiniz.

Sağlığımızı, ekonomimizi, çevremizi ve kültürel mirasımızı korumak için yerel ve mevsimsel beslenmeyi hayatımızda benimsemeli ve uygulamalıyız. Çünkü bu beslenme yaklaşımı sadece bir tercih değil aynı zamanda ulusal bir sorumluluktur.

Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun!