Böbrek taşı belirtileri nelerdir? Böbrek taşı neden olur?

Omurganın her iki tarafında fasulyeye benzer şekli olan böbrekler atık ürünleri kandan uzaklaştırmakla görevlidir. Temizlenen kan daha sonra vücuda geri aktarılırken atık ürünler idrar yoluyla vücuttan atılır. Kanın temizlenmesi esnasında mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Renal lithiasis veya nefrolitiyazis denilen böbrek taşları tek böbrekte oluşabileceği gibi her iki böbrekte de görülebilmektedir.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek taşları genellikle idrar yoluna girdikleri dönemde belirti vermektedir. Böbrek taşları düşürülürken idrar yolunda tıkanıklık yaparak şiddetli ağrı oluşturur. Ancak bazı küçük böbrek taşları hiçbir belirtiye neden olmadan idrar yoluyla atılabilmektedir. Böbrek taşı belirtisinin başında şiddetli ağrı gelmektedir. Ağrı böbrek bölgesinde, sırtta, kaburgaların altında, alt karın bölgesinde ve kasıklarda görülebilmektedir.

İdrar renginde ve kokusunda değişiklikler

Mide bulantısı ve kusma

Sürekli idrara çıkma hissi olabilir. İdrara çıkma sayısında artış olmasına rağmen idrar miktarında azalma görülebilir.

İdrar sırasında yanma hissi.

Böbrek taşı enfeksiyona neden olduysa idrar rengi bulanıklaşır ve koyulaşır. Ateş ve üşüme-titreme görülebilir.

Böbrek taşı idrar yollarını tıkayarak idrarın vücuttan atılmasında sıkıntılara yol açabilir. Böbrek taşının idrar yolunu tıkadığı kişilerde ilerleyen dönemde böbrek fonksiyonunu kaybeder ve çift taraflı böbrek yetmezliği gelişebilmektedir.