Kireçli kalp damarlarının açılmasında yeni teknoloji

PAMUKKALE Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde "damar içi litoripsi" adı verilen sistem Kardiyoloji bölümü hocalarından Prof. Dr. İ. Doğu Kılıç, Doç. Dr. İpek Büber ve Dr. Öğr. Gör. Işık Tekin'den oluşan bir ekip tarafından uygulandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İ. Doğu Kılıç, "İntravasküler litotripsi, kalp damarlarında oluşan kalsifiye yani kireçli tıkanıklıkları giderirken yaptığımız bir işlem. Bu işlem sırasında, bir kateter kullanarak daralmış veya tıkanmış damarlara ulaşıp yüksek basınçlı ses dalgalarını kullanarak tıkanıklıkları kırıyoruz.

Ateroskleroz ya da damar sertliği dokulara gerekli olan besin ve oksijenin taşınmasını sağlayan atardamarların duvarlarında, kolesterol birikimiyle iltihabi plakların oluşması ve bu nedenle damarların daralmasıdır. Bu plakların içerisinde vücutta başta kemik ve dişlerde olmak üzere en bol bulunan mineral olan kalsiyum minerali de birikebilmektedir (kireçlenme). Başlangıçta mikro düzeylerde olan bu birikim zamanla artarak plakların çok sert hale gelmesine neden olabilir." dedi.

ŞOK TEDAVİ YÖNTEMİ

KARDİYOLOJİ ekibi konuşmasına şu şekilde devam etti: "Ancak son yıllarda kireçli damarların tedavisinde kullanılabilecek bir cihaz daha ortaya çıktı. Böbrek taşlarının kırılmasında uzun yıllardır uygulanan şok tedavisi yöntemi (litotripsi), gelişen teknolojiyle beraber damarların içine şok tedavisini ulaştırabilecek kadar küçük balonların içine yerleştirilebildi. Böylelikle böbrek taşlarını kıran şok dalgaları, kalp damarlarının duvarında birikmiş kireci kırarken de kullanılabiliyor"