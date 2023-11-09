Sağlıklı yaşamın sırrı dengeli beslenmede

Sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrını hangi uzmanla konuştum ve fikrini sordum ise aldığım cevap yeterli ve dengeli bir beslenme yönünde oldu. Bunun da en önemlisi sabah kahvaltısı. Peki sağlıklı bir kahvaltı nasıl olmalı diye sorduğumda ise, aldığım cevap: "Kahvaltıda kaliteli protein kaynağı olan yumurta, tam tahıllı ekmek, peynir, süt, mevsim sebzeleri ve kavrulmamış (tuzsuz) kuruyemişler yer almalıdır" şeklinde oldu. Her şeyden öncede mutlaka en az yarım saat yürüyüş ve spor aktivitesi. Böylece, güne dinamik ve sağlıklı bir başlangıç yapmış olursunuz. En önemlisi düzenli hekim kontrolleriniz, olmazsa olmazımız.

Prof. Dr. Tanju Çelik'in özellikle öğrenciler için önerisi ise şöyle, "Güne kahvaltı ile başlamak, derslerdeki başarının da artmasını sağlar. Kahvaltı yapmayan çocukların derste konsantrasyonları azalmakta, verilen bilgileri sonradan hatırlama performanslarında azalma olabilir. Kahvaltı beyne enerji sağlamakta ve öğrenmeyi olumlu yönde etkilemekte. Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluşmaz. Kahvaltıda çocukların gelişme çağı nedeniyle yeterli derecede protein tüketmeleri de önemli." Bunun yanında en önemli konuların başında ise çocukların hazır gıda ve şekerli içeceklerine dikkat etmeleri gelmektedir. Günümüzde sağlığın, yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamak gerek. Ancak yoğun iş temposu, trafik sıkışıklığı ve uzun hastane bekleme süreleri gibi faktörler sağlık kontrollerini ihmal edilmesine yol açıyor.

CHECK-UP KOLAYLIĞI

Sağlıklı yaşam sürecinin devamlılığı için evde ve işyerinde yapılan check-up hizmetlerinin sağlık kontrolüne erişimi kolaylaştırdığını biliyor muydunuz? İşte bu konuda görüşlerini aldığımız İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Dr. Tanju Yılmazer evde ve işyerinde yapılan check-up hizmeti hakkında bilgiler verdi. Dr. Tanju Yılmazer, "Bu değerlendirmenin evde/işyerinde ya da kişinin bulunduğu yerde yapılması çeşitli kolaylık ve imkânları beraberinde getirecektir. Rutin yapılacak check-up sayesinde kişilerde ev ortamlarında herhangi bir hastalık oluşmadan gerekli koruyucu yöntemler planlanabilir ve oluşabilecek daha ciddi hastalıkların önüne geçilebilir. Kan tetkikleri yapılarak çeşitli vitamin, mineral düzeylerinin ve metabolik parametrelerin belirlenebilmektedir.

Ayrıca Hemogram (tam kan sayımı), üç aylık kan şeker düzeyi hakkında bilgi veren hemoglobin A1C Testi, enfeksiyon, romatizmal ve çeşitli hastalıkların ön tanısında kullanılabilecek sedimentasyon ve CRP testleri ve belli yaşın üstünde yapılması gereken kalın bağırsaklarla ilgili hastalıklarda ilk uyarı testi olan; gaitada gizli kan testi, karaciğer hakkında bilgi veren hepatit testleri, tiroid testleri, kalp işlevleri göstergesi kardiyolojik tetkikler, EKG, ekokardiyografi , bazı kadın hastalıklarının önceden tanı ve takibine olanak sağlayan jinekolojik testler, ürolojik tetkikler, böbrek enzimleri, ürik asit, total ve serbest PSA, tam idrar değerlendirmesi gibi testler yapılabilmektedir" dedi. Check-up sonuçlarının tümünün deneyimli hekimler tarafından değerlendirildiğini ve kişiye yönelik bir sağlık planı yapıldığını ifade eden Dr. Tanju Yılmazer, "Gerekirse ek test ve sağlık değerlendirmeleri önerilebilir. Ayrıca; sonraki tetkik, kontrol ve check-up programınızın ne zaman yapılacağı da belirtilir" ifadelerini kullandı.