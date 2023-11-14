Kasım ayının süper besini balkabağı

Havalar serinledikçe sağlıklı beslenmenin önemi daha çok ortaya çıkıyor. Kış mevsimi, sebze meyve çeşitliliği açısından oldukça zengin. Lahana, havuç, kereviz gibi vitamin ve mineral zengini besinlerin yanında bal kabağı da kış aylarında oldukça faydalı bir sebze olarak öne çıkıyor. Balkabağı A vitamini deposu ve antioksidan içeriğinden de çok zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan balkabağını kışın sofralarınızdan eksik etmeyin.

VAZGEÇİLMEZ SAĞLIK DEPOSU: KUŞBURNU

Kuşburnunun kendisi de, suyu da, reçeli de çayı da şifa kaynağı. C vitamini içeriği çok zengin olan kuşburnu, bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin yanı sıra cilt sağlığını da destekler. Kuşburnu, antioksidanlar bakımından da çok zengin. Kanser riskini de azaltabilen kuşburnu, vücudu enfeksiyonlardan korur ve hastalıklara karşı direnci artırır.

AYVA KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Şifa kaynağı meyvelerden biri olan ayva kilo vermeye yardımcı etkisiyle de öne çıkıyor. Kabuğunda bulunan pektin sayesinde tokluk hissi konusunda en önemli meyvelerin başında gelen ayvadır. Ayva, içerdiği C vitamini miktarının oldukça iyi seviyede olmasına bağlı olarak iyileşme sürecinizin hızlanmasına yardımcı bir meyvedir. Ayvanın bağırsak dokumuzu inflamatuar bağırsak hastalıkları ve ülseratif kolit gibi çeşitli sindirim bozukluklarına karşı korumada etkili olduğu biliniyor.

DÜZENLİ ÇAY İÇMENİN YARARI BÜYÜK

Kahve sever olsanız bile, her gün düzenli olarak tüketilen çayın sağlığa çok faydası var. Çay içmek, şeker hastalığına yakalanma riskinizi azaltırken aynı zamanda bazı rahatsız edici cilt rahatsızlıklarından da koruyabilir. Her türlü çayın faydaları olsa da, yeşil çay özellikle cildiniz için faydalıdır. Güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve akne ve yağlı cildi etkili bir şekilde tedavi edebilir. Çay tüketimi saçlarınızın sağlıklı ve parlak kalmasına yardımcı olabilir.

LAHANANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Lahanadaki C vitamini, K vitamini, folik asit ve potasyum gibi vitaminler ve mineraller, vücut fonksiyonları için önemlidir. Özellikle C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Lahananın lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık riskini azaltır. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştırır. K vitamini, lahanada bol miktarda bulunur ve kemik sağlığı için önemlidir. Kemik yoğunluğunu artırabilir. Beyaz lahana ayrıca idrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.