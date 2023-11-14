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Haberler Sağlık Kestane balının faydaları nelerdir?

Kestane balının faydaları nelerdir?

Kastamonu, Artvin, Ardahan gibi Karadeniz ikliminin baskın olduğu bölgelerde üretilen hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli olan kestane balının faydaları nelerdir? Kestane balı hangi hastalıklara iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Kestane balı, Karadeniz bölgesinde yetişen ve oradan temin edilmesi gereken bal türüdür. Bu bölgenin doğal bitki örtüsünü ağaçlar oluşturmaktadır, bu ağaçların çoğunluğu da kestane ağaçlarıdır. Bu ağaçlardan elde edilecek yararları kestane balında bulabilmek mümkündür. Kestane balı hem kolay bozulmayan hem de oldukça lezzetli bir bal türüdür. Kestane balının mevsimi vardır, Mayıs ve Nisan ayının gelmesiyle kestane ağaçları çiçekleri açmaya başlar. Bu bal, arıların kestane çiçeklerinin özlerini toplamasıyla yapılır. Kestane balı halk arasında acı bal olarak adlandırılır ve kokusu da kestaneyi andırmaktadır.

KESTANE BALININ FAYDALARI

Yüksek fruktoz çok iyi bir enerji deposudur. Kestane balı fruktoz açısından oldukça zengindir. Vücut yorgunluğunuzdan kurtulmak için düzenli olarak kestane balı tüketebilirsiniz. Böylece yorgunluktan kurtularak daha dinç hissedersiniz.

Sivilce sorunu birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlardan biridir. Kestane balı antibakteriyel etkisi ile sivilcelere iyi gelir. Kestane balını yulaf unu ile karıştırarak yüzünüze maske olarak uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda ciltteki pul pul dökülmeyi de azaltır.

İçerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde yaşlanmanın neden olduğu kırışıklıkları önler. Yaşlanma karşıtı özelliği cildinizin daha genç görünmesini sağlar.

Kestane balının faydaları nelerdir?

Kestane balı bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece hastalıklara ve mikroplara karşı savaşılır.

B vitamini, C vitamini, mineraller ve demir yönünden zengin kestane balı, kasları ve kemikleri güçlendirir, kan dolaşımını artırır. Karaciğer ve mide hastalıklarının tedavisinde de kullanılır.

Kestane balı sizi kalp hastalıklarına karşı korur. Kolesterolü düşürerek kalp krizini önlemeye yardımcı olur. Kalp ritmini güçlendirir.

Antioksidan açısından da zengindir ve eklemlerde iltihaba neden olan artrit hastalıklarına iyi gelir.

Havaların soğuyunca sıkça karşılaşılan grip, nezle ve soğuk algınlığına da karşıdır. Öksürük ve bademcik iltihabını etkiler.

Kestane balı göz hastalıklarında da etkilidir. Gözlerinizin daha iyi görmesine yardımcı olur. Ayrıca katarakt gibi göz hastalıkları riskini azaltır.

Kestane balının faydaları nelerdir?

KESTANE BALI ZARARLARI NELER?

Daha önce de söylediğimiz gibi kestane balı yoğun ve güçlü bir baldır. Yani ölçüyü kaçırmanız durumunda ani tansiyon düşmesi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda fazla tüketilen kestane balı mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi de yapabilir.

Hamilelikte de kestane balı tüketilmesinde dikkatli olunmalıdır. Kestane balının gebeliğe bağlı diyabet sorunu yaşayan ya da hangi yaş grubunda olduğu fark etmeksizin polikistik over gibi kadın hastalıklarıyla uğraşan kadınlarda hekim onayı olmadan tüketilmesi tavsiye edilmez.

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