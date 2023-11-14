Kestane balının faydaları nelerdir?

Kestane balı, Karadeniz bölgesinde yetişen ve oradan temin edilmesi gereken bal türüdür. Bu bölgenin doğal bitki örtüsünü ağaçlar oluşturmaktadır, bu ağaçların çoğunluğu da kestane ağaçlarıdır. Bu ağaçlardan elde edilecek yararları kestane balında bulabilmek mümkündür. Kestane balı hem kolay bozulmayan hem de oldukça lezzetli bir bal türüdür. Kestane balının mevsimi vardır, Mayıs ve Nisan ayının gelmesiyle kestane ağaçları çiçekleri açmaya başlar. Bu bal, arıların kestane çiçeklerinin özlerini toplamasıyla yapılır. Kestane balı halk arasında acı bal olarak adlandırılır ve kokusu da kestaneyi andırmaktadır.

KESTANE BALININ FAYDALARI

Yüksek fruktoz çok iyi bir enerji deposudur. Kestane balı fruktoz açısından oldukça zengindir. Vücut yorgunluğunuzdan kurtulmak için düzenli olarak kestane balı tüketebilirsiniz. Böylece yorgunluktan kurtularak daha dinç hissedersiniz.

Sivilce sorunu birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlardan biridir. Kestane balı antibakteriyel etkisi ile sivilcelere iyi gelir. Kestane balını yulaf unu ile karıştırarak yüzünüze maske olarak uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda ciltteki pul pul dökülmeyi de azaltır.

İçerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde yaşlanmanın neden olduğu kırışıklıkları önler. Yaşlanma karşıtı özelliği cildinizin daha genç görünmesini sağlar.