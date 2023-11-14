Kolon kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?

Kalın bağırsak kanseri adıyla da bilinen kolon kanseri, iki farklı organda görülebilir. Rektum bölgesi dışında apandistte görülme riski mevcuttur. Meme ve akciğer kanseri ile birlikte dünya genelinde en sık görülen kanser türüdür. Hastadan hastaya değişen belirtileri çok kısa bir süre içerisinde yayılabilir ve ölümcül olabilir. Kanserli hücreler kalın bağırsaktan yayılmaya başladığı için bu ismi almıştır. Vücudun içerisinde bulunan poliplerin büyümesi ve kanserli hücrelere dönüşmesi ile birlikte kolon kanseri teşhisi konulabilir. 1 cm'den büyük olan polipler tehlike teşkil eder ve cerrahi yöntemlerle çıkarılması gerekir. Poliplerin en önemli özelliklerinden biri kendi kendine geçmemeleridir. Bu nedenle mutlak surette cerrahi müdahale ve profesyonel destek gerekmektedir. Yaş faktörü: Her tip kanserde yaş faktörü çok önemli bir yer tutmaktadır. Kırk yaş üstü kişilerde kolon kanseri görülme riski yüzde yetmiş oranında daha fazladır. Kilo faktörü: Obezitenin sadece kilo artışı ve yaşam standartlarını düşürmediği bilinen bir gerçektir. Aşırı kilolar birçok farklı hastalığın çok daha hızlı yayılmasına neden olur. Bu hastalıklardan biri de kolon kanseridir. Aşırı kilo ile birlikte fonksiyonlarını eskisi gibi yerine getiremeyen vücutta bağırsak hareketleri de düzensizleşir. Bu da kalın bağırsak kanseri riskini tetikler.