Distoni nedir? Distoni hastalığı belirtileri nelerdir?

Distoni, en kısa tanımıyla beyne giden sinyallerde bir yanlışlık meydana gelmesi durumunda vücudun belirli bölgelerinde meydana gelebilecek kasılmalar olarak tanımlanır.

DİSTONİ NEDİR?

Distoni, esansiyel tremor ve Parkinson gibi hastalıklardan sonra gelen ve sık görülen hareket bozuklukları hastalığı olmasına karşın toplum tarafından çok bilinmez. Çoğu zaman yetişkin olan kişilerde görülen bu hastalık, bazı zamanlarda çocuk ve gençlerde görülebilir. Yetişkinlik döneminde başlayabilen bu hastalık, çoğunlukla vücudun sadece tek bir bölümünü etkiler.

Çoğunluk döneminde başlarsa eğer bu durum değişir. Bu sefer vücudun birden fazla bölümünü etkilediği görülür. Vücudun tek bir kısmı ya da her yerinde görülen istemsiz olan kasılma ile bilinen distoni, bazen bükülmeye sebep olur ve bununla beraber duruş bozukluğuna sebebiyet verebilir. Bir diğer deyişle ise bu hastalığın varlığında görülen bükülme, kıvrılma ve kasılma hareketleri, kol bacak ve gövde gibi yerlerde titremeye neden olabilir. Distoni alt tiplere ve alt sınıflara ayrılabilen, alt gruplarının da kendi içerisinde ayrıldığı bilinen bir hastalık olarak tanımlanır.