Bu kür öksürüğü anında durduruyor

Havaların soğuması ve sıcaklıkların ani değişimiyle birlikte nezle, grip, sinüzit ve ses kısılması, kuru öksürük gibi solunum yolları hastalıkları daha sık görülmeye başlandı. Bu tür sağlık sorunlarına geleneksel yaklaşımlar, bitkisel çözümler, doğal şifaya yönelik arayışlarla da çözüm üretmek mümkün. En yaygın olan yöntemlerden biri ise turp ve bal ikilisi. Siz de kronikleşen öksürüğü bir çırpıda kesmek istiyorsanız siyah turp ve balın mucizevi faydasından yararlanabilirsiniz. Peki, siyah turp- bal kürü nasıl yapılır? İlk olarak orta boy siyah turpu yıkayın. Siyah turpun tepesini kesin ve içerisini dolma yapar gibi oyun, bu işlemi yaparken en alt kısmı delmemeye özen gösterin. Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin (içilecek sıvı bardağa akacak) ve oyuğun içine bir yemek kaşığı bal ekleyin. Daha önce kestiğiniz turpun baş kısmıyla oyuğu kapatın ve 12 saat bekletin. Süre sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz.