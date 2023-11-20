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Haberler Sağlık Bu kür öksürüğü anında durduruyor

Bu kür öksürüğü anında durduruyor

Mevsim değişimiyle birlikte sıcaklıkların düşmesi özellikle geçmeyen kuru öksürük, bronşit ve üst solunum yolu hastalıklarına sebep olmakta. Bu tür sağlık sorunları için doğal çözüm arıyorsanız turp ve bal kürünü deneyebilirsiniz. İşte öksürüğünüzü kesecek, üst solunum yolunuzu rahatlatacak turp- bal kürü tarifi...

HABER MERKEZİ

Havaların soğuması ve sıcaklıkların ani değişimiyle birlikte nezle, grip, sinüzit ve ses kısılması, kuru öksürük gibi solunum yolları hastalıkları daha sık görülmeye başlandı. Bu tür sağlık sorunlarına geleneksel yaklaşımlar, bitkisel çözümler, doğal şifaya yönelik arayışlarla da çözüm üretmek mümkün. En yaygın olan yöntemlerden biri ise turp ve bal ikilisi. Siz de kronikleşen öksürüğü bir çırpıda kesmek istiyorsanız siyah turp ve balın mucizevi faydasından yararlanabilirsiniz. Peki, siyah turp- bal kürü nasıl yapılır? İlk olarak orta boy siyah turpu yıkayın. Siyah turpun tepesini kesin ve içerisini dolma yapar gibi oyun, bu işlemi yaparken en alt kısmı delmemeye özen gösterin. Turpu bir bardağın üzerine yerleştirin (içilecek sıvı bardağa akacak) ve oyuğun içine bir yemek kaşığı bal ekleyin. Daha önce kestiğiniz turpun baş kısmıyla oyuğu kapatın ve 12 saat bekletin. Süre sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz.

Bu kür öksürüğü anında durduruyor

SİYAH TURP BAL KARIŞIMI NASIL İÇİLİR?

Turpun içine salgıladığı ballı öz suyu bir bardağa boşaltarak, sabahları aç karna direk içebilirsiniz.

Tek seferde yaklaşık 3-4 tatlı kaşığı çıkıyor. Aynı turp 2 sefer kullanılabilir.

Hastalığın ve öksürüğün şiddetine göre 7 ile 15 gün arasında kullanılabilir.

Bu kür öksürüğü anında durduruyor

KİMLER KULLANMAMALIDIR?

Emziren annelerin ve hamile kadınlar için olumsuz sonuçlar doğurabilir, bu nedenle bu sınıfa girenler kullanmamalıdır.

SİYAH TURP FAYDALARI

Siyah turp, içerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde böbrek ve safra kesesinde oluşabilecek taşlara karşı doğal bir çaredir.

Siyah turpun sayesinde böbrek ve safra kesesi taşlarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Siyah turp, zengin lif kaynağı ile sindirim sürecini kolaylaştırır. Öte yandan gelişmiş sindirime yol açan safra fonksiyonunu geliştirerek vücudun genel sindirim sistemi hızını geliştirir.

Düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar için uygundur.

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