Agar agar tozu nedir? Agar agar tozu ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Bitkisel jelatin olarak da bilinen agar agar tozu kabartma tozu gibi ufak ufak kristaller şeklindedir. Yiyeceklerde ya da tariflerde kıvamın daha koyu olması için kullanılan bir maddedir.

AGAR AGAR TOZU İÇERİĞİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Jölelerin ana maddelerinden biri olan agar agar tozu bitkiseldir ve çeşitli türdeki deniz yosunlarından üretilir. Agar agar tozunun domuz jelatini ile ilgili herhangi bir bağının olmadığını da bilmek gerekir. Yüksek miktarlarda satıldıkları için genellikle kabartma tozu gibi küçük paketlerde değil daha büyük şekilde satılırlar. Kıvamı tam olarak tutan tatlıların hazırlık aşamasında kullanılan agar agar tozu diş doktorları tarafından kalıp çıkarma esnasında da kullanılır. Fiyatı çok pahalı olmadığından birçok kişi agar agar tozunu kullanabilir. Yemekten önce alınması halinde şişkinliği artırdığından daha az yemek yemeyi sağlar.

AGAR AGAR TOZU FAYDALARI NELERDİR?

Gıda sektöründe genellikle jelatinin yerine kullanılan bitkisel bir alternatif olarak karşımıza çıkar. Bitkisel bir jelatin olduğu için veganlar ve vejetaryenler için de uygundur. Yemekten önce alınması şişkinlik yarattığı için daha az yemek yemeye yardımcı olur. Diş hekimleri protez nesnelerini kalıplara daha iyi aktarmak için de agar agar tozundan faydalanır. Fazlası zararlı olduğu için tüketilen miktara mutlaka dikkat etmek gerekir. Pastacılık sektöründe kıvamlı ve parlak görünümlü tarifler elde edilmek için agar agar tozunun kullanılması gerekir. Sütlü ve sulu tatlılarda agar agar tozunun kullanılması kıvamlı tatlılar yapmayı sağlar.