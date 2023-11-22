“Sigarayı bırakın kanser riskini azaltın”

BODRUM Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Figen Atalay, en yaygın kanser tipi olan akciğer kanserinde her yıl 1.8 milyon yeni vaka gözlendiğini söyledi. Prof. Dr. Figen Atalay, sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan akciğer kanserinin en sık görüldüğü ülkeler arasında Türkiye'nin 17. sırada yer aldığını belirtti.

Dr. Atalay, "Sigara, pipo veya puro içmek akciğer kanserinin çoğu vakasından sorumlu. Pasif sigara içme, hiç sigara içmeyenlerde akciğer kanseri riskinin artmasına neden olabilir ama artmış risk görünüşte yetişkin olarak uzun süre sigaraya maruz kalan kadınlar arasında daha yaygın" dedi.