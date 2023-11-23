Göz kapağı düşüklüğü cerrahi olarak düzeltilmeli

Özel Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maden, çeşitli nedenlerle sonradan oluşan ya da doğumsal olarak da görülebilen göz kapağı düşüklüğü ve tedavisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

GÖZÜNÜZÜ KAPATABİLİR

Göz kapağı düşüklüğünün, Ptosis üst göz kapağının normalden daha aşağı seviyelerde olması ve dolayısıyla göz kapak aralığının normalden daha dar olması hali olduğunu belirten Maden, "Bazen bu düşüklük göz bebeğinin önünü tamamen kapatacak düzeyde olabilir. Göz kapağı düşüklüğü esas olarak göz kapağını kaldıran kasın (levator kas) değişik nedenlerle oluşan doğuştan ya da edinsel bozukluklarından kaynaklanır. Göz kapağı düşüklüğü en sık olarak bu kasın doğuştan (konjenital) zayıflığına bağlı olarak oluşur. İkinci en sık neden esas olarak ilerleyen yaş ile birlikte bu kasta oluşan dejeneratif değişimlere bağlı olarak oluşur" dedi.

ERKEN YAŞTA MÜDAHALE

Göz kapağı düşüklüğünün bazı nörolojik ve kas ile ilgili ender durumlar dışında çok büyük oranda cerrahi olarak düzeltilmesi gerektiğine dikkati çeken Maden, "Özellikle çocuklarda göz tembelliğin gelişimine imkan vermemek için gecikmeden göz kapağı düşüklüğünün erken yaşta düzeltilmesi önemlidir. Ameliyat ile ilk olarak zayıf olan göz kapağını kaldıran kas güçlendirilir. Eğer bu kas çok zayıf ise güçlendirme teknikleri işe yaramayacaktır. Bu durumlarda göz kapağı değişik ameliyat teknikleri ve materyaller ile yukarı asılarak (bunlara genel olarak "askı ameliyatları" adı verilir) normal kapak düzeyi sağlanmaya çalışılır" şeklinde konuştu.