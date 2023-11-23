  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Tam bir doğal antioksidan kaynağı! Bakın ne işe yarıyor...

Tam bir doğal antioksidan kaynağı! Bakın ne işe yarıyor...

Alternatif tıpta uzun zamandır kullanılan bir bitki olan, tam bir antioksidan deposu çemen otu, insan sağlığına olan faydalarıyla bir hayli şaşırtıyor. Peki çemen otu başka ne işe yarıyor? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Çemen otu özellikle Hint mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her yemeğe farklı bi lezzet katan çemen otunu kışın gelmesiyle birlikte rahat bulabilir ve kolayca tüketebilirsiniz.

BİRÇOK DERDE DEVA Taze ve kuru olarak tüketebilen çemen otunun yapraklarını, dallarını hatta köklerini baharat olarak tükebilirsiniz. Yapılan araştırmalar çemen otunun şeker hastalığı, obezite, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı, kalp sağlığı, bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar ve iltihaplara iyi gelebileceğini gösterdi.

Tam bir doğal antioksidan kaynağı! Bakın ne işe yarıyor...

BOL VİTAMİN VE MİNERAL

A,B ve D vitamini açısından zengin olan çemen otu aynı zamanda içeriğinde biyotin, demir ve bol miktarda lif barındırır.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Aynı zamanda yaprakları kilo vermeye yardımcı olur. Suda çözünen liflerden olan galaktomannan içeriği sayesinde kilo yönetimi yapmanıza yardımcı olur. Tok hissettirir ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını da hızlandırır.

Tam bir doğal antioksidan kaynağı! Bakın ne işe yarıyor...

TOKSİNLERİ ATAR

Antioksidanlarla dolu olan çemen tohumu aynı zamanda zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sabah erken saatlerde tüketilen çemen otu suyu kabızlığı önlemesiyle birlikte, hazımsızlık sorunlarının önüne geçer ve sindirimi kolaylaştırır.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Vücuttaki karbonhidratın sindirim ve emilim süresini yavaşlatarak kan şekerini düşüren çemen otu aynı zamanda diyabet hastaları için de önerilir.

HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTIRIR

Anne sütü üretimi artıran çemen otu kadınlarda östrojen hormonu salgılanmasını arttırır. Yüksek antioksidan içeriğine sahip olan bu bitki, vücudun bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı direnci arttırır.

Tam bir doğal antioksidan kaynağı! Bakın ne işe yarıyor...

AĞRI KESİCİ ETKİSİ

Anti- inflamatuar özelliği sayesinde iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Çemen otunda bulunan alkaloid isimli bileşik sayesinde beynin ağrıyı algılayan duyu reseptörlerini bloke etmeye yardımcı olur.

REGL AĞRILARINA İYİ GELİR

Regl ağrısını ve kramplarını hafifletir. Ayrıca kadınların çok sıkıntı çektiği bu dönemde yaşanan baş ağrısı, yorgunluk ve mide bulantısı gibi sorunlara iyi gelir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA