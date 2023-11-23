Tam bir doğal antioksidan kaynağı! Bakın ne işe yarıyor...

BOL VİTAMİN VE MİNERAL



A,B ve D vitamini açısından zengin olan çemen otu aynı zamanda içeriğinde biyotin, demir ve bol miktarda lif barındırır.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR



Aynı zamanda yaprakları kilo vermeye yardımcı olur. Suda çözünen liflerden olan galaktomannan içeriği sayesinde kilo yönetimi yapmanıza yardımcı olur. Tok hissettirir ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını da hızlandırır.