Tam bir doğal antioksidan kaynağı! Bakın ne işe yarıyor...

Çemen otu özellikle Hint mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her yemeğe farklı bi lezzet katan çemen otunu kışın gelmesiyle birlikte rahat bulabilir ve kolayca tüketebilirsiniz.
BİRÇOK DERDE DEVA Taze ve kuru olarak tüketebilen çemen otunun yapraklarını, dallarını hatta köklerini baharat olarak tükebilirsiniz. Yapılan araştırmalar çemen otunun şeker hastalığı, obezite, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı, kalp sağlığı, bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar ve iltihaplara iyi gelebileceğini gösterdi.