Geniz eti sorunları neden olur? Geniz eti hangi hastalığın belirtisidir?

Geniz eti sorunları üst solunum yollarının en belirgin hastalıklarından biridir. Kulak Burun Boğaz hastalıkları arasına giren geniz eti hastalığı her ne kadar stabil devam etse de eğer ileri boyutta olursa ve tedavi edilmezse işitme kaybına kadar gidiyor. Peki geniz eti sorunları neden ve nasıl olur? Geniz eti sorunları hangi hastalığın belirtisidir? İşte ayrıntılar..

GENİZ ETİ SORUNLARI NEDEN OLUYOR?

Geçirilen enfeksiyonlar ve var olan alerjiler, burun ve boğaz arasına yerleşmiş bir doku olan geniz etinin büyümesine neden olur. Arka arkaya geçirilen enfeksiyonlar ve alerji atakları sonrasında geniz bölgesini tamamen kaplar. Geniz etinin yarattığı en büyük sorunlardan biri yüzde asimetri oluşmasıdır. Eğer çocukta sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ya da iltihabı varsa, geniz etinin alınması gerekebilir. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmaz; çünkü, vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular aynı fonksiyonları yeterince yapabilir.

GENİZ ETİ SORUNLARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Geniz etinin büyümesi halinde çeşitli belirtiler görülebiliyor. Aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçının oluşması geniz etine işaret edebilir:

Burundan nefes almakta güçlük Sürekli ağızdan nefes alma Burun tıkalı gibi genizden konuşma Nefes alırkan hırıltılı ses çıkması Uyku sırasında horlama Uykuda birkaç saniye süreyle nefesini tutma (uyku apnesi) İştahsızlık ve gelişme geriliği