Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Bu yöntemi mutlaka deneyin...

Zeytinyağı, binlerce yıldır Akdeniz mutfağının temel bileşenlerinden biri olmuştur. Bu altın sarısı sıvı, sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunar. Ancak pazarlarda ve marketlerde hakiki zeytinyağını gerçekten anlamak bazen zor olabilir. İşte gerçek zeytinyağını tanımanın en basit yolu…

TADIM TESTİ

Natürel ve kaliteli zeytinyağını tanımanın en basit ve kesin yolu, tadım testini uygulamaktır. Bir parça ekmeği yağa bandırarak veya bir çay kaşığınızı kullanarak zeytinyağı tadımı yaparak, yağın kalitesini kolayca anlayabilirsiniz. Gerçek bir zeytinyağı, tadım sırasında boğazınızı yakacak bir acılık ve taze bir aroma ile kendini göstermelidir. Bu keskin his, hakiki zeytinyağı olup olmadığı hakkında size bilgi verecektir.

KOKU TESTİ

Zeytinyağı kokladığınızda, meyvemsi ve taze bir aroma almalısınız. Hakiki zeytinyağının karakteristik kokusu, zeytinlerin tazeliği ve doğallığına işaret eder. Ancak, kalitesiz ürünler tiner, boya veya küf gibi hoş olmayan kokularla gelirler.

DONMA TESTİ

Gerçek zeytinyağı, donma testi sırasında 0 ila -6 derece arasında donarak kristalleşir. Donma testi için, bir su bardağında zeytinyağınızı dondurucuda yaklaşık yarım saat bekletin. Yarım saatlik süre sonunda, kaliteli bir zeytinyağı her noktası aynı şekilde donmuş olmalıdır. Ancak düşük kaliteli ürünler, bazı bölgelerde donmuşken diğer bölgeleri sıvı halde kalır.