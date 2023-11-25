Dil yanığı nasıl geçer ve iyileşir?

Yanık bölgeye bal sürün

Bal sadece yatıştırıcı bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda hoş bir tada da sahiptir. Bu ürün aynı zamanda bir yanık iyileştiricidir. Bal ürünlerine alerjiniz yoksa bu çare favorilerinizden biri olabilir. Bir kaşık bal alın ve yanmış dilinizi kalın bir tabaka ile kaplayın. Tam etkisini göstermesi için olabildiğince uzun süre orada kalmasına izin verin.

Naneli sakızı yanık bölgeye koyun

Nane, soğuğu algılama alanlarını harekete geçirmeye yardımcı olan mentol sayesinde size yardımcı olabilecek basit ve hızlı bir çaredir. Size bir soğuma hissi verir, böylece doğal olarak daha iyi hissetmeye başlarsınız. Yaralı bölgeye bir parça naneli sakız koyun ve çiğnemeyin. Özellikle genel olarak nane ürünlerine aşırı hassassanız, çok uzun süre orada bırakmayın.

Buz uygulaması yapın



Soğuk bir şey uygulamak, dil yanığı olduğunda akla gelen ilk şeylerden biridir. Ancak doğru uygulama burada çok önemlidir. Asla bir buz küpünü yalamayın çünkü durum daha da kötüleşebilir. Bunun yerine dilinizin yüzeyine biraz buz serpebilir ve yaralı bölgeyi kapladığından emin olabilirsiniz.

Dilinizi soğuk yoğurda batırın

Dilinizi yoğurda, kefire veya laktobakteri içeren herhangi bir probiyotik ürüne batırmak, yanık yarası olduktan sonra enfeksiyondan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.