Dil yanığı nasıl geçer ve iyileşir?

Dil yanmasını geçirecek bazı püf noktalar...
Tuzlu suyla gargara yapın
Yediğiniz bir yemekten veya içtiğiniz bir içecekten yanan dilinizi bu acıdan kurtarmanın en etkili yollarından biri de tuzlu sudur. Soğuk bir tuzlu su karışımı ile gargara yapın. Tükürmeden önce yavaşça ağzınızda çalkalayabilirsiniz.
Dilinizi süte batırın
Kahvenize ve çayınıza eklediğiniz, gece uyumadan tükettiğiniz sütün farklı kullanım alanları da vardır. Süt, ağrıyı hızla gidermenize yardımcı olabilecek bir özelliğe sahiptir. Dili soğuk süte batırın ve daha iyi hissedene kadar bir süre bekleyin. Ağzınızda ağrıyı tekrar hissettiğinizde bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Süt, suyun sağlayamayacağı özel bir kaplama sağlar.