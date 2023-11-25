Modern çağın hastalığı! Sürekli yorgunsanız...

Kronik yorgunluk sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bazı araştırmalar bağışıklık sistemi, hormonal dengesizlikler, sinir sistemi problemleri ve stres gibi faktörlerin etkili olabileceğini göstermektedir. Kronik yorgunluk sendromunun belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve başka sağlık sorunlarıyla da örtüşebilir. Bununla birlikte, aşağıda sıkça görülen belirtiler bulunmaktadır:

Aşırı yorgunluk: Kişi sürekli bir yorgunluk hissiyle uyanır ve gün boyunca devam eden bir enerji eksikliği yaşar. Bu yorgunluk dinlenmeyle düzelmez.Uykusuzluk veya uykunun kalitesiz olması: Kişi, uykuya dalmada veya uyku süresinde sorunlar yaşayabilir. Uykunun kalitesi düşük olabilir ve uyandıktan sonra hala yorgun hissedebilir.

Zihinsel bulanıklık: Dikkat, konsantrasyon ve hafıza sorunları ortaya çıkabilir. Bazen düşünceleri organize etme veya bilgiyi işleme becerisi azalabilir.Kas ve eklem ağrıları: Kronik yorgunluk sendromu olan kişilerde yaygın kas ve eklem ağrıları görülebilir. Bu ağrılar genellikle yaygın olarak hissedilir ve uzun süre devam edebilir.