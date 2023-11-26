Havalar soğuduğunda bir tas çorba ile içimizi ısıtalım

zmanlar hastalıklara karşı koruyucu özelliği olan pek çok çorba öneriyor. İçerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, içeren balık çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de balık çorbasına olan ilgiyi arttırdı. Bir diğer çorba önerimiz ise, faydaları saymakla bitmez denilen tavuk suyu çorba. Antik çağlardan bu yana başta soğuk algınlığı olmak üzere birçok hastalık için kullanıldı, İbn-i Sina'nın bile tedavi yöntemlerinin arasında yer aldığı belirtilen tavuk suyunun faydaları günümüzde de birçok bilim insanı ve uzmanın kabul ettiği bir konu. Tavuk suyunun bağışıklığa, soğuk algınlığına, gribal enfeksiyonlara, kemik ve eklem rahatsızlıklarına, hücre ve vücut gelişimine olan etkileri biliniyor.