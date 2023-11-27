Herediter anjioödem hastalığının belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?

Herediter anjioödem nedir? Herediter anjioödemin tedavi yöntemi nedir, tedavisi nasıl yapılır? İşte herediter anjioödema ilişkin merak edilenler..
HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Anjioödem damar geçirgenliğindeki artıştan dolayı mukoza ve cilt altındaki dokuların şişliğidir. Bu rahatsızlık kalıtsal olmaktadır. Bu nedenle kalıtsal olduğunda herediter anjioödem adı verilmektedir.
HEREDİTER ANJİOÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?
Herediter anjioödem genellikle mutasyonlar sebebi ile kanda yer alan C1 esteraz inhibitörü adındaki bir maddenin eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında bu maddenin değeri normal olsa da işlev görmemesinden dolayı da herediter anjioödem rahatsızlığı görülmektedir. Bu rahatsızlığın insan vücudunda bazı belirtileri bulunur. B belirtiler şunlardır: