Gül hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Gül hastalığının nasıl tedavi edilir?

Hastalık en fazla göğüs ve sırta yayılma eğilimi gösterir. Genellikle tekrar eden bir hastalıktır. Yapılan araştırmalar hastalığın kalıtsal olduğunu da ortaya koymaktadır. Gül hastalığı şikayetlerinin geçmesi için özel ilaçlar vardır. Bunlar kullanılmadığı sürece döküntüler ve kaşıntı kolay kolay geçmez. Tedavinin ardından çoğunlukla iz kalmaz. Ancak yine de kaşınmaması tavsiye edilmektedir. Bu içeriğimizde gül hastalığı nedir, neden olur? Gül hastalığı (Rozasea) belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya topladık. İşte gül hastalığı ile ilgili merak edilenler…

GÜL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Gül hastalığı belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Tende acı veya yanma hissetme, Cildin kuruması, Cildin renginin değişmesi, Damarların belirginleşmesi, Sivilceye benzer döküntüler çıkması, Cildin daha kalın ve sert görünmesi, Özellikle yüzün şişmesi ödem toplaması, Burnun yağ kanallarında ortaya çıkan genişlemenin ardından burunda büyüme ve şekil değiştirme.

GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Gül hastalığı neden olur diye çok sayıda kişi tarafından merak edilmektedir. Hastalığın öne çıkan nedenleri arasında; fazla soğuk ya da sıcağa maruz kalmak, bazı ciltlere güneş ışınlarının olumsuz etkileri, kalıtsal yatkınlık, kafein ve alkol miktarının arttırılması, sindirimde bozulmalar, kişinin genel olarak stresli bir yaşam sürmesi bulunmaktadır.